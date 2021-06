Esistono molte piante che hanno incredibili effetti sul benessere dell’uomo. In questa grande categoria trova spazio una pianta fiorita di colore blu o violetto che cresce spontaneamente in tutta Italia. Tale specie sembra borragine ma chi scopre questo fiore violetto potrebbe aver trovato una fortuna per tutte queste sbalorditive ragioni. Si tratta dell’erba viperina, un fiore spontaneo in grado di curare tutti questi disturbi della salute umana.

Che cos’è l’erba viperina e come riconoscerla durante una camminata nel verde

Essa appartiene alla stessa famiglia di provenienza della borragine. Non a caso entrambe hanno proprietà e aspetto molto simile. L’erba viperina è anche conosciuta come Echium Vulgare o semplicemente Echio. Essa ha un fusto lungo circa 50 centimetri ed è completamente coperta da una leggera peluria a tratti pungente. Le foglie alla base sono appuntite agli estremi e lunghe una decina di centimetri. Ma quello che permette di distinguerla è il caratteristico fiore che cresce a forma di pannocchia. Ogni fiore presenta alla base un calice che si divide perfettamente in 5 parti e che raccoglie i petali blu-violacei e talvolta rosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sembra borragine ma chi scopre questo fiore violetto potrebbe aver trovato una fortuna per tutte queste sbalorditive ragioni

Questa è anche una pianta mellifera per cui svolge una funzione importante per le api impollinatrici. Le fioriture durano da maggio a luglio e coltivarla del seme non solo abbellirà il giardino ma aiuterà anche l’ambiente. Ma perché questa pianta è così preziosa? Perché è possibile usarla per risolvere un gran numero di problemi.

Per uso esterno l’erba viperina è lenitiva e antinfiammatoria per pelle e bocca. Basterà prepararne un infuso con 5 grammi di erba secca in 100 millilitri di acqua e usarla per lavaggi o sciacqui. Per uso interno la pianta depura l’organismo e stimola la diuresi, calmando anche la tosse. Suggeriamo in questo caso un infuso di un grammo e mezzo della pianta essiccata in 100 millilitri d’acqua.

Per un bagno rilassanti e benefici anche alla mente

Un ultimo utilizzo della pianta consiste nelle importanti proprietà emollienti per chi getta qualche fiore nella vasca durante il bagno. Questo rimedio placa le irritazioni della pelle e rilassa la mente. Ma ecco un altro modo incredibile per rilassare il corpo beneficiando di tutto il potere della natura.