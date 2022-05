Il mondo dei felini è davvero affascinante e complesso. I proprietari dei gatti di casa ne sanno sicuramente qualcosa. Infatti, dopo tanti anni, continuano a porsi domande su alcuni comportamenti del loro amico peloso. Riuscire a trovare la giusta chiave di lettura della psicologia felina può sembrare molto difficile.

Eppure, è l’unico strumento che ci può consentire di migliorare il rapporto col nostro gatto. Grazie a studiosi del comportamento, abbiamo cercato di rispondere alle domande più frequenti online. Per esempio, perché i gatti si leccano dopo una sessione di coccole col proprietario?

Questi e molti altri chiarimenti potrebbero evitare anche spiacevoli situazioni. Infatti, sembra assurdo, ma questo segnale del gatto, che potrebbe sembrarci un invito al gioco, nasconde un altro intento. Nell’articolo di oggi cercheremo di riconoscere questo aspetto del linguaggio del gatto. Poi, impareremo a capire quando sarebbe meglio lasciare in pace il re della casa.

A differenza di ciò che si pensa, il gatto, così come il cane, ama molto giocare col suo amico umano. È vero che la predisposizione al gioco dipende molto dalla razza, ma soprattutto dal temperamento del gatto. Come è visibile chiaramente nei gattini, uno degli istinti primari dei felini è quello della caccia. Ecco perché ampie sessioni di gioco ripetono schemi e mosse di quello che da adulto sarà un vero proprio cacciatore.

Sembra assurdo, ma questo segnale del gatto che interpretiamo come gioco in realtà indica aggressività e vuol dire che sta per attaccarci

Purtroppo, però, non è raro che il gioco possa trasformarsi in una vera e propria sfida. Il rischio è quello di istigare il nostro micio a una lotta vera e propria. Per la nostra incolumità, è bene riconoscere alcuni atteggiamenti che dal gioco fanno presagire un cambiamento di atteggiamento nei nostri confronti. Il primo è lo sguardo fisso, che per i predatori presagisce lo scatenarsi di una lotta. Non sorprendiamoci se il nostro gatto dolce e affettuoso può trasformarsi in un piccolo leone pronto ad attaccare.

Un altro segnale è dato dalla postura dominante seguita da un avanzare lento. In questo caso il gatto inarca la schiena e rizza il pelo. Questa posizione può essere seguita da urli acuti o un lungo miagolio. La combinazione di questi segnali potrebbe significare che il nostro gatto ha preso sul serio la sfida. In questi casi, meglio terminare il gioco ed evitare di sostenere lo sguardo fisso del piccolo tigrotto. Contrariamente rischiamo di ricevere brutti graffi e morsi.

