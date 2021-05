Mantenere la casa in ordine non vuol dire soltanto pulire costantemente e ricordarsi ogni volta di rimettere a posto ciò che utilizziamo. Certo, questi sono passaggi fondamentali, ma non sono i soli. Durante la giornata infatti ci sono mille atteggiamenti che facciamo inconsapevolmente e con cui causiamo quotidianamente disordine. Oggi faremo un esempio che ci farà comprendere benissimo questa cosa, e ci farà interrogare a lungo su questo aspetto. Infatti sembra assurdo ma quasi nessuno pensa a questo trucco geniale per non srotolare la carta igienica quando si tira il rotolo.

Una cascata di carta

Consideriamo la stanza da bagno, quella che più velocemente di tutte tende a sporcarsi e a finire in disordine. Per tenerla pulita e ordinata è necessario fare attenzione soprattutto ai dettagli. Come appunto alla carta igienica che deve essere correttamente attaccata al supporto con massimo uno o due fogli che sporgono. E non, come succede spesso, con una cascata di carta che quasi tocca il pavimento. Bene, per evitare tutto questo esiste un segreto eccezionale che, appena sentiremo, ci farà restare a bocca aperta. Del resto sembra assurdo ma quasi nessuno pensa a questo trucco geniale per non srotolare la carta igienica quando si tira il rotolo.

Una leggera pressione

Quello che andremo a spiegare è un consiglio che stupisce tanto per la sua semplicità quanto per la sua estrema efficacia. Vediamo di che si tratta. Dunque per evitare che caschino cascate di carta ogni volta che tiriamo il rotolo per utilizzare la carta igienica, il trucco è quello di premere una o due volte il rotolo stesso. Di modo da creare degli spigoli, o per meglio dire sporgenze, ai lati del cilindro di cartoncino.

In questa maniera quando andremo a tirare la carta igienica scenderà solamente quello di cui avremo bisogno, ovvero due o massimo tre fogli di carta. Non importa quanto forte andremo a tirare, lo spigolo impedirà alla carta di scendere a cascata, e noi avremo sempre il rotolo ben posizionato con due o massimo tre fogli sporgenti. Non ci resta che provare per rimanere del tutto scioccati.