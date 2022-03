Sembra assurdo ma proprio questo comune alimento potrebbe tenere alla larga il tumore allo stomaco e al pancreas

L’alimentazione è uno dei mezzi più efficaci e diretti per apportare al nostro fisico i giusti nutrienti per la nostra salute. Sono, infatti, numerosi gli alimenti che potrebbero giocare un ruolo importante per il nostro organismo sotto molteplici punti di vista. Ad esempio è noto come il consumo di vitamina D, reperibile nelle uova e nel fegato, possa contribuire al mantenimento della densità ossea. In altri casi sono gli antiossidanti a giocare un ruolo chiave in termini di depurazione del corpo. Ad esempio questa bevanda potrebbe aiutare a depurare il fegato grasso grazie alla sua composizione.

Di seguito, invece, ci focalizzeremo su un alimento che tutti abbiamo nel frigo ma di cui non tutti conoscono fino in fondo i potenziali benefici.

Gusto e salute

Sulle pagine di Fondazione Veronesi verrebbero messi in evidenza i potenziali vantaggi di un’integrazione nella dieta di limone. Fonte di vitamina C per eccellenza, ma anche di fibre e minerali, sembra assurdo ma questo comune alimento potrebbe avere effetti anche sul tenere alla larga determinate patologie.

Il comparto medico, infatti, sta tenendo in seria considerazione i potenziali benefici che il consumo di limone potrebbe apportare nel ridurre il rischio di tumore allo stomaco e al pancreas. Da alcuni studi, infatti, sarebbe emerso come un consumo di questo agrume sia inversamente proporzionale al rischio dell’insorgenza di queste patologie.

Ulteriori approfondimenti, poi, sarebbero stati fatti sul limonene, proveniente dall’olio essenziale di limone, che avrebbe effetti anti proliferativi delle cellule tumorali.

Questo effetto potrebbe essere collegato alle proprietà antinfiammatorie derivanti anche dalla vitamina C.

Nel limone, poi, si fa una distinzione tra polpa e scorza. Infatti, sebbene spesso siamo abituati a consumare il limone spremuto o a fette, la quantità maggiore di vitamina C sarebbe nella buccia.

Questa inoltre contiene fibre, calcio e preziosi nutrienti come il limonene.

Nel limone, infine, oltre alla vitamina C sarebbero contenuti anche altri importanti nutrienti come la vitamina E, flavonoidi e betacarotene che conferiscono il caratteristico colore.

Tuttavia ricordiamo che non esistono alimenti miracolosi o pozioni magiche e la salute arriva prima di tutto dalla prevenzione. Senza uno stile di vita moderato, il giusto moto, e l’astensione dal fumo sarà impossibile ottenere un valido effetto protettivo.

