Non tutti possiedono un’asciugatrice per avere sempre i capi asciutti in un attimo anche in inverno. Sono tante le famiglie italiane che per diversi motivi ancora si affidano allo stendino o al filo per il bucato. Sicuramente stendere i panni al sole e al vento agevola l’asciugatura, evitando anche di stropicciarli. Però durante i mesi più freddi e piovosi non possiamo fare affidamento su questo.

Infatti ci toccherà utilizzare uno stendino verticale oppure orizzontale da tenere in casa. Il problema che tutti si trovano ad affrontare è il tempo d’asciugatura. Infatti capita spesso e volentieri che passino giorni interi prima di poter indossare di nuovo i nostri capi puliti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sembra assurdo ma per far asciugare velocemente il bucato in inverno non bisogna fare questo errore

Spesso e volentieri ci capita di ritirare il bucato ancora umido proprio perché sono giorni che si trova sullo stendino. Dobbiamo fare attenzione a questo gesto soprattutto quando si tratta degli asciugamani. Infatti se i nostri asciugamani puzzano di umido probabilmente stiamo facendo questo errore a cui non pensiamo. Metterli a posto ancora umidi può non solo causare il cattivo odore ma anche macchiare i nostri capi.

Quando stendiamo dentro casa è importante posizionare il bucato vicino ad una fonte di calore. Il termosifone o la stufa a pellet sono perfetti, anche il camino va bene ma attenzione alla puzza di fumo. Dopodiché sarebbe meglio predisporre la funzione deumidificatore sul condizionatore o acquistarne uno. Così velocizzeremo incredibilmente l’asciugatura, anche utilizzare i termoarredi o gli scaldasalviette è utile.

Però l’errore più comune che si fa quando stendiamo il bucato all’interno è posizionarlo alla rinfusa. Infatti riporre in ordine i vari capi permetterebbe un’asciugatura più omogenea ma anche più veloce. Sulla parte più esterna dello stendino posizioniamo i capi più spessi, come jeans, asciugamani o maglioni. Poi nella parte interna mettiamo magliettine, biancheria intima o camicette.

Mai tutti attaccati

In più ricordiamoci che è meglio utilizzare più stendini piuttosto che posizionare tutti i capi stretti su uno. Pensando di velocizzare l’asciugatura andremo solo a peggiorare la situazione. I capi tutti attaccati tra loro ci metteranno giorni per asciugarsi e in più saranno pieni di grinze. Ricordiamoci di fare una centrifuga con i giri alti, o doppia centrifuga e di stenderli bene sullo stendino.

Ecco abbiamo visto che sembra assurdo ma per far asciugare velocemente il bucato in inverno non bisogna fare questo errore. Per posizionare i capi sullo stendino usiamo lo stesso metodo del filo per il bucato. Prima i capi più ingombranti come le lenzuola o gli asciugamani, e poi tutto il resto. Ricordiamoci di scuoterli sempre energeticamente prima di stenderli così stenderemo il bucato evitando la fatica di stirare.

Approfondimento

Per avere un bucato impeccabile e capi puliti e igienizzati ecco che detersivo bisogna usare