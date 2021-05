A volte, la natura ci viene in soccorso più di un laboratorio di chimica. Quante volte, infatti, ci sarà capitato di uscire sconfitte nella lotta contro le macchie difficili sui vestiti? Sughi, condimenti, inchiostro: una tela di Picasso non reggerebbe il confronto con i nostri indumenti. E pur strofinando con abbondante olio di gomito, lasciando in ammollo e facendo prelavaggi quelle macchie non vogliono proprio venir via. Sembra assurdo ma per eliminare le macchie più difficili sui vestiti basta un solo frutto che tutti abbiamo in casa. Un rimedio naturale, sostenibile, facilmente reperibile e poco costoso, tutto concentrato in un unico profumato frutto: il limone.

Scopriamo insieme in che modo un solo limone può essere un alleato infallibile per rendere brillanti e puliti i nostri vestiti

Quante volte sarà capitato di vedere gli strofinacci della cucina pieni di macchie difficili? In questo caso basterà infatti strofinare direttamente sulla macchia una fetta di limone, cospargere con del sale e lasciare agire per almeno 30 minuti. A seguire, il consueto lavaggio in lavatrice. Le macchie, incredibilmente, saranno andate via! Questo rimedio è particolarmente indicato anche per rimuovere le macchie di sudore sotto le ascelle.

Per rendere brillanti i capi bianchi, invece, basterà far bollire in una pentola un litro di acqua con 2 limoni spremuti e tagliati a fette. Si dovranno poi aggiungere i tessuti per almeno 40 minuti e lavare in lavatrice. I panni non saranno mai stati così brillanti.

Altre volte, capita, invece di vedere le mani dei nostri piccoli tutte impiastricciate di inchiostro. E pur strofinando con il sapone… nulla. Anche in questo caso sarà sufficiente prendere un dischetto di cotone o un pezzettino di ovatta imbevuto nel succo di limone e strofinare. Le macchie di inchiostro verranno via dalla pelle in un secondo.

