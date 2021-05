Una dieta varia è il principio basilare per avere una buona salute.

Un’alimentazione equilibrata è fondamentale.

Tuttavia, adottare delle buone abitudini alimentari, non significa rinunciare al gusto.

Sembra assurdo, ma in pochi conoscono questo straordinario alimento e le sue 3 fondamentali proprietà benefiche.

Quinoa

Questo pseudocereale dallo strano nome è coltivato in Sudamerica, sulle Ande, da oltre 5 millenni. É uno pseudocereale perché non appartiene alla famiglia delle graminacee, ma i semi di tale pianta sono ricchi di amido e macinandoli ci si può fare una farina.

Esistono più di 200 varietà di quinoa. Per gli Inca era un alimento così importante, da essere considerato sacro.

Le sue 3 proprietà

Il principale fattore distintivo della quinoa è che non contiene glutine. Con il proliferare delle intolleranze al glutine e della celiachia, negli ultimi anni, questo prodotto è stato molto riscoperto.

La quinoa è ricchissima di ferro, molto più degli spinaci, ad esempio. Contiene una buona percentuale di proteine, sali minerali, fibre, acidi grassi, Omega 3 e Omega 6. Contiene inoltre 10 amminoacidi essenziali.

In pratica è un alimento fortemente energetico e benefico per il sistema circolatorio. È particolarmente indicato per chi soffre di problemi gastrici, abbassando molto l’acidità gastrica.

Preparazione

La quinoa si può utilizzare in moltissime ricette, sia per farci una zuppa, che per un gustoso primo piatto, simile al risotto. Una volta lessata si può utilizzare per farci polpette, timballi e persino frittelle dolci.

C’è solo una precisazione da fare.

Prima di essere cotta, la quinoa deve essere lavata bene e tenuta in ammollo, per togliere una sostanza amara e tossica, detta saponina.

Oltre ciò, la farina di quinoa è una valida alternativa per tutti coloro che non possono ingerire glutine, ma che non vogliono rinunciare a dolci e focacce.

Da adesso in poi, via libera alla fantasia in cucina con la quinoa.