L’immagine di una fetta di focaccia bella alta, morbida all’interno e croccante all’esterno fa davvero venire l’acquolina in bocca. Ci sarà capitato di assaggiare una focaccia così buona che difficilmente abbiamo dimenticato. Magari acquistata al panificio vicino casa o mangiata in una pizzeria quasi per caso durante un nostro viaggio.

Abbiamo provato a ricreare quell’impasto magico a casa, ma con il forno elettrico è difficile preparare quella meraviglia. Oggi vedremo come preparare in casa una focaccia incredibile che sarà impossibile non amare.

Sembra assurdo ma ecco svelato il segreto per una focaccia soffice e alta da leccarsi i baffi

La ricetta che proponiamo oggi è quella di base per una classica focaccia bianca. È perfetta al posto del pane con un incredibile arrosto con la crema di noci e funghi, ad esempio. Oppure possiamo aggiungere qualche pomodorino prima della fine della cottura. O ancora gustarla come accompagnamento con un tagliere di salumi.

Ingredienti

640 gr di farina 0;

un po’ di semolino;

600 ml di acqua calda;

8 gr di lievito secco;

20 ml circa di miele;

18 gr di sale;

qualche rametto di rosmarino;

sale grosso;

14 ml di olio EVO.

Procedimento

In una ciotola in vetro abbastanza grande versiamo l’acqua calda. Aggiungiamo quindi il lievito secco e il miele. Per regolarci possiamo usare un cucchiaio che contiene circa 20 ml di miele.

Mescoliamo prima con il cucchiaio per far sì che tutto il lievito si stacchi. Poi continuiamo con una frusta e aggiungiamo la farina a pioggia, precedentemente setacciata.

Continuiamo a mescolare e poi aggiungiamo il sale. Quando il composto si sarà addensato e si sarà formata la classica pagnottina tiriamola fuori per un attimo. Versiamo l’olio EVO sul fondo della ciotola e ritrasferiamo l’impasto. Facciamo qualche piega per rinforzare la maglia glutinica. Copriamo con la pellicola alimentare e lasciamo riposare circa 1 ora a temperatura ambiente. Dopodiché la riponiamo in frigo a lievitare per 24 ore.

Successivamente tiriamo fuori l’impasto e bagnamo le mani con un po’ di olio EVO. Sempre nella ciotola facciamo qualche altra piega orizzontale.

Ungiamo la teglia rettangolare con l’olio e traferiamoci l’impasto. Stendiamolo con cura usando soprattutto i polpastrelli. Spargiamo un po’ di semolino sulla superficie, copriamo con un canovaccio e facciamo lievitare in forno con solo la luce accesa per 2 ore.

Togliamo il canovaccio, pressiamo delicatamente con i polpastrelli l’impasto e spargiamo il rosmarino tritato e un filo d’olio.

Infine, la cottura

Inforniamo a 230° gradi, dopo un paio di minuti abbassiamo la temperatura a 200° gradi e lasciamo cuocere per 25 minuti circa. Sforniamo la focaccia e spargiamo il sale grosso.

Insomma, ci sembra assurdo ma ecco svelato il segreto per una focaccia soffice e alta da leccarsi i baffi. Grazie al miele e alla lunga lievitazione potremo preparare una focaccia fragrante come quelle dei più esperti panificatori. Ricordiamoci solo di non affrettare i tempi, solo così il risultato sarà davvero buonissimo e spettacolare.

