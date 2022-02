Sembra assurdo ma ecco spiegato perché il nostro gatto si morde e si strappa le unghie e come farlo smettere

A volte i nostri animali si esibiscono in comportamenti alquanto strani. Per esempio, sono molti i cani golosi di cacche altrui. Anche se per noi umani è un vizio disgustoso, in un articolo precedente abbiamo cercato di capire come rimediare. Interessante anche la spiegazione del perché il nostro gatto si lecchi subito dopo che lo accarezziamo.

Insomma, spesso restiamo sorpresi dall’agire dei nostri amici a quattro zampe.

In alcuni casi sono gesti d’amore, in altri veri e propri segni di ribellione, in altri ancora di malessere. Ecco perché è importante capire cosa li spinge a determinati comportamenti.

Nel caso specifico di oggi, cercheremo di capire perché il nostro gatto di casa continua a strapparsi le unghie con i denti. Specialmente, analizzeremo quando quest’abitudine rientra nella normalità e quando preoccuparci. Infatti, sembra assurdo, ma ecco spiegato perché lo fa e come fermarlo.

Quando mangiarsi le unghie è sinonimo di pulizia

Sappiamo tutti che i gatti amano prendersi cura di sé. Come leccarsi il pelo, rosicchiare un’unghia spezzata o troppo lunga rientra nella pulizia quotidiana. Quest’abitudine è tipica dei gatti che hanno unghie troppo lunghe e non riescono a consumarle. In questo caso consigliamo di acquistare un tiragraffi o confezionarne uno fai-da-te.

Ma se il nostro gatto non presenta questo problema, i motivi potrebbero essere altri. Infatti, mangiandosi le unghie compulsivamente e in modo eccessivo, il gatto ci sta dicendo che non sta bene. Tra poco capiremo perché in questi casi bisogna agire repentinamente in modo da fermare il micio dal farsi male.

Sembra assurdo ma ecco spiegato perché il nostro gatto si morde e so strappa le unghie e come farlo smettere

I motivi per cui un gatto inizia a mangiarsi e strapparsi violentemente le unghie sono principalmente due. Il primo si connette a uno stato di stress o ansia che il gatto dimostra autolesionandosi. Il gatto è un animale abitudinario. Non ama cambiamenti radicali nella sua routine o nella struttura della casa. Basta spostare la sua cuccia o prendere un altro animale per arrecargli fastidio.

Allora, mangiarsi le unghie diventa un’abitudine per allontanare lo stress. Anche lasciarlo troppo da solo può spingerlo a stati di noia e ansia. Per questo l’ambiente del gatto dovrebbe essere arricchito di stimoli che gli permettano di trascorrere qualche ora dedicata al gioco.

La seconda ragione è medica e dipende dalla possibile insorgenza di infezioni da batteri o leviti. Questi provocano patologie che colpiscono di frequente alcune razze, come il Persiano. Un’altra possibilità è che ci siano ferite microscopiche sotto le zampe o vicino all’unghia. In questo caso il gatto tenderà a combattere prurito e dolore rosicchiandole. Consigliamo di fare attenzione quando accorciamo le unghie del nostro gatto, perché questo potrebbe provocare abrasioni e ferite.