Tra gli elettrodomestici di cui proprio non possiamo fare a meno, il frigorifero è certamente quello in prima posizione. Se infatti panni e piatti ancora possono essere lavati a mano, per la conservazione degli alimenti non c’è altra soluzione. Tuttavia non sempre viene dedicata la giusta attenzione a questa macchina che a volte porta con sé alcuni comuni disagi.

Ammassando il cibo eccessivamente o non pulendo il frigorifero nel modo giusto, ad esempio, potrebbero comparire problemi di cattivi odori e muffa.

Ma vediamo passo passo come risolvere il problema.

Perché puzza così tanto?

Partiamo dal concetto che un frigorifero che emana cattivo odore non è un buon segno. Questo non vuol dire che il frigo deve essere buttato ma semplicemente gestito meglio partendo, ad esempio, dalla conservazione degli alimenti.

È sconsigliabile lasciare alimenti dall’odore pungente in giro per il frigo senza riporli e proteggerli adeguatamente. È il caso ad esempio delle cipolle e delle verdure bollite, specie se broccoli o cavoli, e dei formaggi.

Tutti questi alimenti dovrebbero essere sempre avvolti in pellicola alimentare o riposti in appositi contenitori per limitarne le esalazioni odorose.

Quando il problema persiste però sarà opportuno agire disinfettando il frigo per poi ricorrere a qualche trucchetto domestico, anche dei meno convenzionali. Ad esempio non aceto e bicarbonato ma questi 5 fenomenali rimedi naturali eliminano i cattivi odori dal frigo.

Sembra assurdo ma ecco perché tantissimi stanno mettendo una spugna nel frigo

Inoltre la conservazione degli alimenti risulta cruciale anche nella formazione di umidità. Le verdure ad esempio sono quelle che vengono maggiormente interessate dal problema.

Le basse temperature ed una cattiva conservazione delle verdure potrebbe far accumulare eccessi di umidità portandole a rovinarsi o marcire.

Questo incide non solo sugli odori nel frigo e la possibile formazione di muffa ma anche sulla qualità delle verdure stesse.

Lunga vita alle verdure

Ebbene sembra assurdo ma ecco perché tantissimi stanno mettendo una spugna nel frigo.

Mettendo una spugna, o anche di più, nel frigo potremo fare in modo che l’umidità prodotta nell’elettrodomestico sia agevolmente assorbita. Questo aiuterà a prevenire la comparsa di cattivi odori consentendo alle verdure di durare più a lungo.

Puliamo e igienizziamo il frigo accuratamente per poi disporre sul fondo del frigo una o due spugne, naturalmente nuove e mai usate.

Per sfruttare al meglio il potenziale di assorbimento mettiamo la spugna sui ripiani più bassi nel frigo ma non direttamente nel cassetto delle verdure.

Compiuta questa operazione non resta che riporre in frigo frutta e verdura e farla durare molto più a lungo.

Approfondimento

