Difficile trovare una soddisfazione più grande di terrazzi e giardini rigogliosi e colorati per chi ha la passione del pollice verde. Per fortuna, le varietà da interrare per impreziosire casa, come queste 3 sbalorditive piante autunnali che esplodono di fiori al freddo, sono veramente sconfinate. Tra le più note per indiscussa bellezza e resistenza rientrano le splendide ortensie, pianta le cui origini sono contese tra Oriente e Nord America. I bellissimi fiori delle ortensie sono caratterizzati dai piccoli petali a forma di farfalla raggruppati nelle tipiche infiorescenze sferiche che, di base, hanno colore bianco.

Tuttavia, le sfumature di colore possono variare dal blu intenso fino ad un delicato rosa tenue, a seconda del terreno e del genere di ortensia.

Sembra assurdo ma ecco perché moltissimi stanno mettendo un chiodo vicino alle ortensie

L’ortensia è una pianta arbustiva davvero diffusa su molti balconi e alcune specie possono rimanere fiorite anche tutto l’autunno. I fiori sono davvero numerosi e tutti bellissimi ma a questo punto verrebbe da chiedersi quale sia il colore più adatto al nostro giardino o terrazzo. Grazie al trucchetto che sveleremo a breve non dovremo porci più questa domanda perché potremo scegliere noi, a nostro piacimento, quale sia il colore che vogliamo dare alle nostre ortensie. Cambiando il livello di acidità del terreno è possibile modificare il colore dei fiori delle ortensie per averne sempre nuove tonalità.

Questioni di pH

Utilizzando alcuni elementi sul terreno o nell’irrigazione potremo modificare il pH naturale agendo direttamente sulla tonalità del fiore sfruttando la sensibilità agli ioni di alluminio.

Infatti, un pH più acido donerà ai fiori un colore tendente al blu/viola, carico e impenetrabile che potremmo ottenere aggiungendo al terreno delle torbe acide o un semplice filo d’acciaio. Mentre se vogliamo accendere i fiori verso toni di rosa brillante e intenso, sarà sufficiente mettere nel terreno che ospita l’ortensia dei chiodi di ferro o della limatura di ferro. Questo elemento, rende il terreno più basico favorendo la colorazione del rosa. L’importante è che i chiodi siano solo di ferro e non altri materiali.

Piccole accortezze

Chiaramente sulla pianta incidono anche l’ambiente circostante ed il patrimonio genetico di quella specie. Ad esempio, chi volesse ottenere un pH acido sarà più in difficoltà se l’ortensia è vicina al calcestruzzo che influenza l’acidità del terreno.

