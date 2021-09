Quando decidiamo di arredare una stanza di casa, o anche l’intero appartamento, prendiamo le decisioni considerando ovviamente diversi fattori. Tra cui lo spazio a disposizione, lo stile che vogliamo donare all’abitazione e i colori che più riteniamo adatti per le varie stanze. Oltre a questi però in moltissimi tengono conto anche di un altro fattore, per loro molto importante.

Il potere dei fiori

Come abbiamo avuto modo di ripetere tante volte, poche cose ci possono aiutare nell’arredamento di una casa come i fiori e le piante. La vegetazione infatti ci dona la possibilità di aggiungere colore e classe all’arredamento, perseguendo tante strade diverse. Oltre a ciò però esistono anche altri poteri che vengono attribuiti ai fiori, di cui tanti non sono a conoscenza.

Sembra assurdo ma ecco perché in tantissimi tengono almeno una rosa fresca in soggiorno

Per quanto risulterà incredibile a molti, in diverse case i fiori sono utilizzati per una questione che non ha nulla a che fare con l’arredamento, bensì con le energie. Cerchiamo di capire meglio. Infatti sembra assurdo ma ecco perché in tantissimi tengono almeno una rosa fresca in soggiorno. Non tutti lo sanno ma secondo il feng shui e altre pratiche simili, i fiori freschi hanno il potere di produrre e attirare in casa energie positive. Allontanando al tempo stesso la cattiva sorte e tutte le energie che, al contrario, possono essere considerate negative. Questa è la ragione per cui tante persone decidono di tenere almeno una rosa all’interno della stanza preferita di casa. Solitamente si tratta del soggiorno, ma anche la cucina, la camera da letto o un altro angolo di casa andrà bene.

Ovviamente si tratta di una credenza che non ha alcun supporto scientifico, legata più che altro alla fede e al rapporto con la fortuna. Ognuno infatti ha la completa libertà di poter avere fiducia o meno in queste pratiche. Nel caso però si abbia voglia di sperimentare questo metodo, una buona idea potrebbe essere quella di dotarsi di un meraviglioso fiore fresco e posizionarlo nella stanza preferita di casa. Scoprendo così la potenziale efficacia di questa interessante abitudine. Ovviamente questa non è l’unica usanza messa in atto per allontanare le energie negative e attirare quelle positive. In passato infatti, ad esempio, abbiamo avuto modo di rivelare come la stessa ragione portasse molti a mettere il sale grosso nello scaffale più alto della cucina.