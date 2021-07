L’obesità è una patologia in aumento negli ultimi anni anche in Italia, anche se il primato per la presenza di persone affette da obesità lo detiene l’America. L’obesità è quella condizione in cui una persona supera il livello ritenuto “normale” dell’indice di massa corporea. Il cosiddetto BMI (Body Mass Index) al quale dovremmo tendere tutti per essere in salute e in forma oscilla tra i 18.5 e i 25. Superato questo valore si entra nella fascia del sovrappeso e superati i 30 in quella di obesità. Ci sono tre stadi di obesità, da quella lieve a quella grave dalla quale bisogna stare molto attenti. L’obesità infatti aumenta il rischio di avere problemi cardiovascolari e articolari. Il calcolo del BMI o dell’IMC avviene tramite uno scambio di informazioni legate all’altezza, al peso e all’età.

Alimentazione e attività fisica

Non c’è bisogno di dire che per ridurre l’obesità e il rischio di problemi seri bisogna mangiare sano ed equilibrato e fare attività fisica. Il team di ProiezionidiBorsa consiglia di rivolgersi al dietologo o al medico specialista per tutte le indicazioni necessarie. Ciò nonostante potrebbe essere utile sapere qualcosa in più riguardo all’alimentazione.

Sembra assurdo ma ecco la dieta inaspettata che gli esperti consigliano contro l’obesità

Gli esperti nel campo della nutrizione hanno affermato come la dieta chetogenica possa aiutare a perdere i chilogrammi in eccesso. Questa dieta consiste nell’assumere pochi carboidrati ma molte proteine e soprattutto grassi. Ecco perché sembra assurdo ma ecco la dieta inaspettata che gli esperti consigliano contro l’obesità. Gli esperti hanno dimostrato che questa dieta può essere efficace anche per i pazienti affetti da obesità, ma solo nel caso in cui la seguano alla lettera.

Si tratta di una dieta capace di far perdere peso facilmente e soprattutto in breve tempo. Sicuramente questa dieta è fatta per un determinato periodo di tempo per poi passare ad una più bilanciata. I grassi servono a ridurre il senso di fame mentre le proteine servono per la massa magra.

In ogni caso, ricordiamo di rivolgere tutte le domande possibili ai medici di fiducia che sapranno dare delle indicazioni più specifiche.

