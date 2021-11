È una cosa a cui ormai non si pone più attenzione, perché è entrata nella vita di tutti i giorni come “regola”. Infatti sopra le mutande delle donne ci sono quasi sempre dei fiocchi cuciti, oppure solo uno. Le mutande degli uomini invece presentano il semplice elastico monocolore. Be’ sembra assurdo ma è proprio questo il motivo del fiocco sulle mutande delle donne, ma per fortuna alcuni brand non li stanno più usando.

Quelle da donna e quelle da uomo

L’intimo femminile e quello maschile presentano delle ovvie differenze: per forme, per fantasie e per tessuti. Per l’intimo maschile, oltre allo slip, esistono anche i brief, i trunks, i boxers e la versione boxer dei brief e quella midway. Anche per la donna esistono varie tipologie come il tanga, lo slip, lo string, thong, la brasiliana, il control brief e il babyshort. Sull’intimo femminile però c’è quasi sempre applicato un fiocchetto, qual è il motivo di questo fiocco? Cosa significa?

Sembra assurdo ma è proprio questo il motivo del fiocco sulle mutande delle donne

Partiamo subito con il dire che non è una cosa recente. Ma questo famoso fiocco sulle mutande delle donne viene dal passato e arriva fino a noi. Si dice che il compito del fiocco sulle mutande delle donne fosse quello di aiutarle nel capire il giusto verso dell’intimo. Questo perché, al tempo, non esisteva la corrente elettrica e le donne si alzavano generalmente prima dei loro mariti per fare le faccende domestiche e quindi capire il verso delle mutande era più immediato.

Con il tempo, la biancheria intima divenne popolare e si usava un cordino per legare le mutande alla vita, ovviamente allacciato con un fiocco. I fiocchi inoltre andavano a differenziare l’intimo maschile da quello femminile, perché la biancheria intima era una cosa tipicamente maschile.

Ma qui stiamo parlando del passato, e allora oggi perché esistono ancora? Secondo la psicologa Ludivine Beillard-Robert il motivo per cui esiste ancora il fiocco è legato ad un’idea di sensualità femminile che dà beneficio all’occhio dell’uomo.

Le mutande senza fiocco però esistono

Ci sono moltissimi brand, che grazie all’utilizzo di nuove tecniche di produzione, hanno messo in commercio delle mutande senza cuciture e completamente elastiche, come ad esempio quelle di Oysho. Poi c’è l’intimo con la fascia elastica con il nome del marchio, come ad esempio quelle di Calvin Klein o Victoria’s Secret. E quindi dove il famoso fiocco sparisce.

