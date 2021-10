Il cane è il miglior amico dell’uomo, ma anche il gatto non scherza.

Sono tanti gli amanti di questo animale dalla forte personalità e protagonista di miti e leggende.

Effettivamente, per chi non soffre di particolari allergie, possedere un gatto potrebbe essere una piacevole scoperta.

Ognuno di loro ha infatti una propria personalità travolgente ed alle quali è davvero difficile non affezionarsi.

C’è il gatto più giocherellone e quello più pigro, quello che non vuole scocciature e quello che invece non molla il padrone neanche al bagno.

Possono essere dei veri coccoloni ed essere in grado di dare tanto affetto quanto un qualsiasi altro animale da compagnia e talvolta di più.

Eppure, se potessero parlare negherebbero con tutte le loro forze, anche loro hanno dei difetti.

Eleganti ed atletici, si dice che i gatti abbiano 7 vite, ed a volte non è difficile crederlo.

Sembra assurdo ma basta una sigaretta per salvare piante e fiori dai gatti e dalla loro pipì

Spericolati e amanti dell’avventura, soprattutto se abitiamo in campagna, sarà molto probabile vederli scorrazzare per il giardino alla ricerca di qualche piccola preda.

Questo può essere un problema se abbiamo delle piante in vaso o dei fiori ai quali teniamo particolarmente.

I gatti amano moltissimo scavare con le loro zampette, non solo per puro gioco ma anche per un altro motivo: espletare i loro bisogni.

Allo stesso modo dei gatti “di città” non rischiano di essere meno dispettosi.

Se lasciati da soli in appartamento potrebbero farci trovare delle sorprese poco gradite anche nelle nostre piante da interni.

Oltre al danno, chi possiede un gatto però sa anche quanto l’odore della loro pipì possa essere fastidioso, pungente e difficilissimo da mandar via.

Per questo avere qualche asso nella manica per tenerli lontani dalle nostre piante può essere davvero molto utile.

In questo può aiutarci uno strumento davvero impensabile.

Un repellente innocuo e che potremmo già avere in casa

Il fumo è un brutto vizio e per questo non incoraggiamo nessuno ad intraprenderlo.

Tuttavia, se abbiamo in famiglia o tra gli amici un fumatore, potrebbe essere utile chiedere un paio di sigarette da tenere a portata di mano.

Altrimenti basterà recarsi nella tabaccheria più vicina e comprare del tabacco trinciato, anche quello meno costoso.

Infatti, sembra assurdo ma basta una sigaretta per salvare piante e fiori dai gatti e dalla loro pipì.

Se c’è una cosa che infatti i gatti proprio non sopportano è proprio l’odore di sigaretta e di tabacco.

Per salvare le piante dalle loro allegre ma distruttive invasioni possiamo rompere una sigaretta e sbriciolare il tabacco contenuto intorno alle radici o nel vaso.

Questo vale sia per quelle da interni che da esterni.

Potremo così lasciar liberi i nostri piccoli e curiosi amici a quattro zampe senza alcun danno né per loro né per il terreno.

