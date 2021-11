Pop corn, noccioline, pisellini, pezzi di salsiccia, ma anche brandelli di spugna, o di carta, sassolini, bottoni o pezzetti di giocattoli. La fantasia dei bambini non si ferma mai neanche per scegliere cosa infilarsi nel naso.

Le loro piccole narici possono aspirare di tutto. E sebbene non sia così pericoloso come quando gli oggetti finiscono nella trachea, i genitori si spaventano comunque.

Prima però di correre al pronto soccorso, si può scegliere una via alternativa che non stressa e non spaventa il bambino, e che le mamme e i papà stessi possono compiere. Sembra assurdo ma basta questa semplice e affettuosa manovra domestica per togliere gli oggetti che i bimbi si infilano nel naso senza entrare nel panico.

Basterà turare la narice libera con un dito e praticare un’insufflazione che sembra un bacio

Basterà infatti chiudere con un dito la matrice libera, e dare una specie di bacio sul naso del nostro bimbo. In realtà dobbiamo praticare sul bambino un’insufflazione d’aria bocca a bocca in modo da aspirare l’oggetto indesiderato, facendo credere al bimbo che gli stiamo dando un grande bacio.

Questo tentativo molto semplice potrà evitarci di arrivare al pronto soccorso, dove poi l’otorino dovrà effettuare un’anestesia generale per togliere ciò che ha nelle narici.

Uno studio pubblicato sul “Canadian Medical Association Journal” riporta la messa in pratica di questa tecnica, usata per la prima volta nel 1965 da un medico che l’ha definita iperpressione. In 152 casi di bimbi tra 1 e 8 anni la tecnica è stata efficace per il 60 %.

È stato rilevato che gli oggetti che si vedono nella fossa nasale sono chiaramente più facilmente estraibili rispetto a quelli che si sono spinti più in alto. Lo stesso vale per quelli che chiudono totalmente la narice, i quali sono tirati via più facilmente rispetto a quelli che lasciano entrare dell’aria. Non c’è differenza sulla conformazione degli oggetti, quindi se irregolari come del cibo o giocattoli, o regolari come piselli o bottoni.

Questa manovra domestica non ha riportato nessuna complicazione. Si parla solo di rischi teorici come quello barotraumatico a livello di timpani o vie aeree basse. Questo può esser dovuto ad un cambio di pressione atmosferica. In ogni caso è difficile che si presenti perché durante l’insufflazione la glottide resta ferma.

Il rischio principale è che specie con un bambino magari agitato o che collabora poco, l’oggetto estraneo venga aspirato e possa creare soffocamento. In ogni caso prima di intervenire con un’anestesia generale da parte dell’otorino, sicuramente più invasiva, vale la pena tentare questa strada più semplice che può rivelarsi efficace.