Abbiamo già parlato dei nutrienti del seitan e del bene che può fare alla nostra salute. Certo, l’ideale sarebbe non consumarne troppo, vista il suo alto contenuto di glutine, che può risultare indigesto ad alcuni.

Il seitan è però un ingrediente versatile e che si presta bene a moltissime ricette, tipo questo seitan marinato in versione estiva.

Si può preparare come piatto unico o come insalata per un pranzo fuori, tipo in ufficio.

Se si vuole, si possono aggiungere altre verdure per renderlo più appetitoso e ricco di nutrienti.

Ingredienti

a) 1 kg di seitan al naturale;

b) 1 limone intero;

c) 50 ml di olio d’oliva;

d) 1 spicchio d’aglio;

e) 1 foglia di alloro;

f) 1 ciuffo di prezzemolo;

g) 1 ramo di rosmarino;

h) 1 cespo di insalata iceberg;

i) 2 peperoni;

l) 1 manciata di olive nere denocciolate;

m) 1 manciata di olive verdi denocciolate;

n) 10 pomodorini ciliegino;

o) 1 cetriolo intero.

Seitan marinato in versione estiva

Prepariamo il seitan scartandolo dal suo imballaggio. Sciacquiamolo sotto l’acqua corrente e asciughiamolo con carta assorbente.

Mettiamolo su di un piatto da portata e tagliamolo a fettine, seguendo il suo lato lungo.

Prepariamo quindi la marinatura aggiungendo in una ciotolina il succo del limone, l’olio, l’aglio sbucciato, l’alloro, il prezzemolo e il rosmarino. La marinatura deve riposare per circa una mezz’ora in un posto fresco e asciutto.

In un’insalatiera molto ampia, mettiamo le verdure per l’insalata. Puliamo il cespo di insalata iceberg togliendo le foglie esterne e tagliandolo a pezzetti. Tagliamo quindi i peperoni a listarelle sottili e aggiungiamoli all’insalata iceberg. Tagliamo anche il cetriolo a rondelle e i pomodori a cubetti.

Condiamo l’insalata con olio e sale.

Prendiamo quindi il seitan e mettiamolo nella marinatura. Lasciamolo insaporire per circa due ore.

Quando le due ore saranno passate, tagliamo il seitan a tocchetti e aggiungiamolo all’insalatiera.

Aggiustiamo di sale e serviamo.