Ci eravamo lasciati settimana scorsa con un articolo dal titolo nel breve periodo sono ancora da preferire operazioni al ribasso sul Ftse Mib Future, nel lungo i rialzisti tengono ancora. La settimana appena conclusasi ha visto cinque sedute consecutive al rialzo che, unitamente a quella della settimana precedente, fanno sei sedute consecutive al rialzo che hanno fatto invertire anche la tendenza di breve sul Ftse Mib Future.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del rialzo. Tuttavia non bisogna abbassare la guardia ed essere pronti a violente inversioni di tendenza dovuta a brutte notizie sul fronte Covid-19.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Andiamo, quindi, a determinare i livelli chiave da monitorare con attenzione sui diversi time frame

Sei sedute consecutive al rialzo che hanno fatto invertire anche la tendenza di breve sul Ftse Mib Future. Dove potranno arrivare le quotazioni secondo l’analisi grafica e previsionale?

Alla chiusura del 9 ottobre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 19.535in rialzo dello 0,06% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Come dicevamo le ultime sei sedute sono state tutte al rialzo e, quindi, al momento non ci sono ostacoli lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 19.995. Cosa accadrà in prossimità di questo livello sarà di fondamentale importanza.

Come si vede dal grafico, infatti, questo livello di prezzo già in passato ha determinato un’importante frenata nell’ascesa delle quotazioni. Per essere sicuri, quindi, che il Ftse Mib Future andrà a segnare nuovi massimi bisognerà attendere che ci sia una decisa chiusura superiore a quota 20.000. In questo caso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della situazione solo nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 19.090.

Time frame settimanale

Continua il balletto intorno al I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso in area 19.335. La settimana appena conclusasi ha visto una chiusura superiore a questo livello, ma solo una conferma a chiusura della settimana del 12 ottobre potrebbe dare un’accelerazione al rialzo.

In caso contrario potrebbe continuare questo stillicidio intorno al valore indicato.

Per una decisa accelerazione ribassista, invece, bisognerà attendere una chiusura settimanale inferiore a 16.660.

Time frame mensile

La chiusura di settembre è stata seppur di poco superiore al supporto in area 18.915. Rimane, quindi, intatto lo scenario rialzista di lungo periodo che ha come I obiettivo di prezzo area 22.180 e a seguire 39.460.