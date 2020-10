Le sfumature di grigio sono qualche decina, secondo il famosissimo film con Mr. Grey. Ma per il nostro outfit basic quotidiano, ideale per andare a scuola o al lavoro in presenza (ormai bisogna specificarlo), ce ne bastano solo sei. Ecco quali scegliere per l’autunno 2020-21 con l’aiuto degli esperti di ProiezionidiBorsa.

Minigonne e salopette in denim

Chi l’ha detto che il denim deve essere solo blu. Quello grigio è neutro e chic dalla mattina alla sera. Canotta grigio perla a scollatura tonda da portare con la mini in denim grigio ardesia.

Per i primi freddi, un blazer antracite chiuso da due bottoni, anfibi in pelle grigio ferro e shopper in nappa color brandy. Sui capelli, un berretto baseball in pelle grigio mastice.

In alternativa alla canotta, un pull a collo alto sempre grigio perla, con apertura sulla spalla. Da portare sotto un abito in twill grigio fumo o una salopette corta in velluto grigio pietra.

Il top, il blazer e il cuissard

Sei di moda con 10 sfumature di grigio e basic.

Anche se fa freddo, la giacca maschile oversize in tweed grigio mélange a disegno spina di pesce non si porta come al solito. Ma con una bralette color ruggine, una minigonna grigio lavagna chiusa da bottoni automatici. E con un paio di stivali cuissard neri a tacco basso. In alternativa, un top color senape per tenere l’ombelico coperto.

Sei di moda con 10 sfumature di grigio e basic

Effetto trompe l’oeil con la gonna pantaloni a righe, o tinta unita, color grafite, perfetta per andare a scuola in bicicletta. Ancora un inganno con la mini in eco-suède che simula il daino

Grande ritorno della giacca bicolore in tortora e grigio fango dalla vita in giù, con effetto trompe l’oeil: sembra già l’inizio della gonna. Completare con una grande shopper dai manici di bambù e con un paio di occhiali da sole dalla montatura tartaruga.