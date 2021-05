Seguendo questi consigli si otterranno delle patatine fritte croccanti al punto giusto

Le patatine fritte sono il contorno perfetto per diverse portate. C’è chi le preferisce con una consistenza più tenera e chi, invece, le vuole croccanti al punto giusto. I consigli esposti in questa guida si rivolgono proprio a quest’ultimo gruppo di persone. Già in passato avevamo trattato uno dei possibili metodi per ottenere delle patatine fritte particolarmente croccanti. In quest’articolo, però, non solo ne esporremo altri, ma ci soffermeremo anche sugli errori da non commettere per avere un buon risultato.

Il primo errore che si tende a commettere è quello di acquistare delle patate a caso, convinti che tutte quante le varietà possano essere utilizzate per preparare le patatine fritte. Invece, le patate a pasta gialla sono quelle più adatte alla frittura. Il loro basso contenuto di amido le rende una scelta migliore rispetto a quelle a pasta bianca, che si prestano per altri tipi di cottura e preparazioni. Quando immesse nell’olio rischiano di sfaldarsi, a differenza di quelle a pasta gialla. Segue il momento del taglio, anche questo molto importante per ottenere delle patatine fritte croccanti al punto giusto. L’ideale è tagliarle nel modo più omogeneo possibile e con una larghezza massima di mezzo centimetro, a bastoncini oppure a cubetti. Niente patate diseguali, così da farle dorare e cuocere tutte insieme. Si consiglia di utilizzare olio di semi di arachide e non extravergine di oliva. Vediamo adesso cosa è opportuno fare per ottenere delle patatine fritte croccanti al punto giusto.

Lasciare le patate in ammollo in acqua freddissima

Dopo aver tagliato le patate, assicurandosi di seguire le indicazioni sopra riportate, si passa allo step successivo. Bisogna lasciarle in una ciotola con acqua freddissima per trenta minuti prima di cuocerlo. In questo modo, le patate perderanno amido. Ma non è solo questo il vantaggio che si otterrà effettuando questo piccolo passaggio. Infatti, lo shock termico con l’olio bollente farà sì che si possano ottenere delle patate croccanti. Attenzione, però: non ci si deve assolutamente dimenticare di tamponarle sulla carta assorbente prima di immergerle nell’olio bollente. La conseguenza? La cottura finirebbe per essere compromessa dall’umidità.

Salarle prima di friggerle

L’ultimo dei trucchi consigliati è quello più semplice. Consiste semplicemente nel salare le patatine prima di friggerle, dopo aver seguito il passaggio indicato nel consiglio di lasciare le patate in ammollo in acqua freddissima. Una volta scolate, è bene non attendere che si raffreddino, onde evitare che si ammollino.

Impanarle con farina di grano o amido di mais

Un altro metodo per ottenere patatine fritte croccanti al punto giusto è quello di impanarle con farina di grano o amido di mais prima di cuocerle. Prima di friggerle, si raccomanda di lavarle con abbondante acqua fresca e sale.

Il trucco della doppia cottura

Molto blasonato anche il trucco della doppia cottura, che, da nome, consiste nel cuocere le patatine fritte per due volte. La prima, in padella con olio dalla temperatura di 160° per circa 6-7 minuti. Le patate dovranno essere lasciate raffreddare a lungo e, quindi, rituffate in olio a 180° per appena due minuti di tempo. Con un po’ di pazienza e perizia in più, si otterranno delle patatine fritte croccanti al punto giusto. Seguendo questi consigli si otterranno delle patatine fritte croccanti al punto giusto.