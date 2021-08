Dopo Ferragosto e con la fine delle vacanze estive, in molti si ritrovano con qualche indesiderato chiletto di troppo. Infatti, l’estate è il momento in cui ci si lascia andare e si cede alle tentazioni e alla pigrizia. Che si tratti di saltare gli allenamenti per rilassarsi in spiaggia, o farsi un aperitivo tra amici, alla fine il risultato è qualche chilo in più. In particolare, Ferragosto è il giorno in cui per tradizione ci si ritrova tra amici e parenti per mangiare e bere in compagnia.

Per cui, per correre ai ripari e tornare in forma non è necessario digiunare e patire la fame, ma basterà seguire alcuni semplici consigli. Questi sono validi sia per riprendersi in fretta da una singola abbuffata, che per riprendersi dalle vacanze.

Seguendo questi consigli sarà semplice riprendersi dopo un’abbuffata per tornare subito in forma

Sentirsi gonfi e pesanti non fa piacere a nessuno, soprattutto poi se in genere si fa ben attenzione a restare in forma durante l’anno. E per ritrovare la forma di prima, sono questi i tre semplici consigli da seguire:

camminare o correre: muoversi è il modo migliore per attivare il metabolismo e per ritrovare la forma fisica. In particolare, sport come la camminata, la corsa, il nuoto e la bici sono perfetti perché si tratta di attività aerobiche. Idealmente, si consiglia di camminare almeno 30-40 minuti al giorno; bere molto: come sempre, il consiglio migliore per mantenersi in forma è di bere almeno 2 L di acqua al giorno. E se questo può risultare difficile, si può provare a bere le acque aromatizzate, per variare i gusti e non stufarsi. Inoltre, oltre all’acqua naturale, sono vivamente consigliate anche le tisane, in particolare quelle depurative e quelle drenanti. Tra le migliori ricordiamo quelle al finocchio, al Rooibos e alla cicoria; mangiare bene: una dieta sana ed equilibrata è la chiave per tornare a sentirsi in forma e pieni di energia. Quindi, si consiglia di seguire un’alimentazione a base di verdure, legumi, cereali integrali e frutta. Tra le verdure particolarmente consigliate per riprendersi da un’abbuffata ricordiamo broccoli, cavoli, asparagi e finocchi in quanto sono diuretici naturali capaci di depurare il corpo. Poi, per gli spuntini sono vivamente consigliati sia la frutta che i centrifugati di frutta e verdura, in particolare quelli detossificanti.

No ai digiuni

Seguendo questi consigli sarà semplice riprendersi dopo un’abbuffata per tornare subito in forma senza commettere l’errore di digiunare. Infatti, anche se sostituire un pasto o due con dei centrifugati depuranti non fa male, di certo è meglio seguire una dieta sana e completa. Altrimenti, con il digiuno si rischia di incorrere in carenze di vitamine, minerali ed energie.

Ecco perché seguendo una dieta sana e senza insaccati, fritti, formaggi grassi e carne rossa si recupererà la forma fisica.