L’alimentatore del pc è fondamentale per il buon funzionamento del computer e serve per fornire al pc l’energia necessaria per funzionare. Purtroppo, però, a volte quello che ci viene fornito con il pc si danneggia ed è necessario cambiarlo.

Ma come possiamo scegliere l’alimentatore giusto? La scelta sembrerebbe banale, ma non è così. E sbagliando si rischiano gravi conseguenze. Continuando a leggere vedremo quali elementi valutare per un acquisto consapevole.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Seguendo questi consigli sarà semplice comprare il miglior alimentatore per pc senza spendere troppo

In molti ritengono che per ricaricare il pc basti collegare il computer alla corrente attraverso un qualunque caricabatterie per pc. In realtà, però, è fondamentale scegliere con cura il caricabatterie giusto per non danneggiare il computer. Ecco, dunque, quali fattori considerare:

tensione dell’alimentatore: questo valore, che si esprime in volt (V), deve coincidere con il valore tollerato dal pc. Questo valore è indicato sul portatile e spesso è di circa 1 V;

intensità di corrente: è il valore massimo di corrente con cui si può caricare l’alimentatore e si esprime in ampere (A). Si consiglia di acquistare un caricabatterie che abbia un’intensità di corrente uguale o maggiore a quello indicato per il proprio pc. Infatti, se il valore fosse troppo basso, il pc non riceverebbe l’energia necessaria e si potrebbe anche danneggiare;

potenza dell’alimentatore: è un valore che indica il prodotto tra tensione ed intensità e si esprime in watt (W). Anche in questo caso si consiglia di acquistare un alimentatore con una potenza pari o maggiore a quella suggerita per il nostro pc;

spina compatibile: il classico errore da principianti è acquistare l’alimentatore online senza considerare la dimensione dello spinotto. Arrivato a casa, l’alimentatore non si potrà collegare alla presa di corrente e sarà inutile.

Ecco, dunque, quali fattori considerare prima di acquistare un alimentatore per pc portatile.

Consigli per l’acquisto

Come abbiamo visto, seguendo questi consigli sarà semplice comprare il miglior alimentatore per pc senza sbagliare, ma come fare a non spendere troppo? È semplice, basterà scegliere il prodotto che costa meno tra quelli che rispettano le caratteristiche elencate in precedenza. Infatti, spesso per non correre rischi si tende a scegliere solo prodotti delle principali marche. Eppure, acquistando in negozio o online, si può sempre considerare l’opinione del negoziante, o di altri acquirenti, per capire se il prodotto è valido.

Dopodiché, anche senza prendere un prodotto della stessa marca dell’alimentatore originale, avremo un prodotto ottimo ed economico.

Approfondimento

Nessuno ci pensa ma per scegliere il computer perfetto bastano queste semplici considerazioni