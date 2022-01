Se abbiamo un animale domestico, dobbiamo dargli tutte le cure di cui ha bisogno. Se abbiamo un cane, dobbiamo spesso portarlo a passeggio e dobbiamo essere presenti affinché non si senta solo. Anche i gatti hanno particolari necessità e alcuni, poi, vogliono giocherellare un po’ con noi, come fanno anche i cani.

Tra gli aspetti più importanti nella cura degli animali, troviamo l’igiene. Infatti, ogni animale ha la necessità di essere lavato ogni tanto e di fare una toelettatura abbastanza regolare. Dobbiamo sempre assicurarci di tenere i nostri animali puliti, così che stiano meglio loro ed anche noi.

Oggi diamo dei suggerimenti legati in particolare ai gatti e soprattutto al loro bel mantello. Aiuteremo a capire come possiamo spazzolare al meglio il nostro micio e renderlo bellissimo. Come vedremo, infatti, seguendo questi consigli sarà molto più facile spazzolare il suo pelo. Diventerà morbidissimo se ce ne prendiamo cura nella maniera corretta. Vediamo quindi come fare.

Le buone abitudini che semplificano la vita

Spazzolare il mantello del gatto aiuta il nostro amico a quattro zampe a tenersi bello e in salute, quindi è bene eseguire quest’operazione regolarmente. Per spazzolare al meglio, non usiamo una spazzola qualsiasi, ma procuriamocene una apposita. Se non sappiamo quale sia la migliore per il nostro gatto, rivolgiamoci ad un esperto, che saprà indicarci il tipo di spazzola migliore per il mantello che andremo a spazzolare.

La cosa forse più importante da fare per assicurarsi di spazzolare il gatto in maniera semplice è abituarlo da piccolo. Infatti, se nei primi mesi di vita iniziamo ad abituarlo alla toeletta, sarà molto più conciliante anche da grande. Forse all’inizio il gattino cercherà di sfuggire e non vorrà farsi spazzolare, ma pian piano inizierà ad abituarsi.

Seguendo questi consigli sarà molto più facile spazzolare il pelo del nostro gatto

Anche se non lo abbiamo educato da piccolo, sarà comunque possibile spazzolare e pettinare il gatto anche da grande. Cerchiamo di farlo in un momento in cui il gatto è tranquillo, se è troppo agitato rischia di dimenarsi troppo e di rendere impossibile tenerlo fermo un attimo.

Quando vediamo che è il momento giusto, mettiamolo sulle nostre ginocchia, in modo che sia comodo. Pian piano, passiamo la spazzola sul suo pelo, in maniera molto delicata. Ogni tanto, se vediamo che inizia ad agitarsi, possiamo dargli un bocconcino come premio. Cerchiamo sempre di tranquillizzarlo e tutto dovrebbe andare bene. Se poi non ci sentiamo all’altezza, c’è sempre la soluzione definitiva: portarlo da uno specialista.

Chi vuole approfondire il tema della cura del pelo del gatto può leggere questo articolo.