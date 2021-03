Il primo passo per diventare ricchi è avere qualche risparmio da poter destinare a degli investimenti e vederli crescere nel tempo. E sappiamo bene che molto spesso risparmiare può essere molto faticoso e difficile. Seguendo queste 6 semplici abitudini è possibile diventare ricchi, risparmiando nel modo più indolore possibile. Seguendo questi semplici consigli si potrà risparmiare in modo indolore. Anzi, tutto questo sarà molto gratificante, perché si vedrà migliorare la propria vita e quella dei propri famigliari.

Portare il pranzo al lavoro

Un’abitudine da eliminare per risparmiare un bel gruzzoletto è andare a pranzo fuori con i propri colleghi durante la pausa del lavoro. Ipotizzando una spesa minima di 5 euro al giorno per 250 giorni lavorativi, si risparmierebbero ben 1.250 euro all’anno. Un bel gruzzoletto con la minima spesa!

Attenzione agli abbonamenti

Netflix, Amazon Prime, Spotify, Audible… Usiamo davvero tutte queste app e questi servizi di streaming? Il consiglio è di assicurarsi che tutti questi abbonamenti vengano realmente sfruttati. Sembrano cifre irrisorie, ma a fine anno anche queste piccole uscite hanno un grande peso sui risparmi.

Fissare delle giornate a spese 0

Segnare su un’agenda o su un calendario tutti i giorni in cui non si spende nulla può servire ad essere più consapevoli delle proprie abitudini di spesa. Scegliere dei giorni al mese shopping free, in cui non spendere nulla, e rispettarli potrebbe essere una soluzione efficace per risparmiare.

Non bere acqua in bottiglia

Dopo essersi assicurati che l’acqua del rubinetto è buona e sana (attraverso delle analisi specifiche), il consiglio è di utilizzarla. Bere l’acqua del rubinetto, infatti, permette di risparmiare soldi, plastica e fatica.

Sfruttare le biblioteche

Può sembrare una banalità, ma oramai in tutti i comuni, anche quelli più piccoli, sono presenti le biblioteche. Qui è possibile chiedere in prestito, in modo totalmente gratuito, non solo libri, ma anche giornali, riviste, periodici, film e cd. Questo permetterà di risparmiare piccole somme che nel tempo diventano grandi risparmi.

Pensare alle spese accessorie nascoste dietro a un nuovo acquisto

Quando si fa un nuovo acquisto è importante pensare non solo all’investimento immediato per avere l’oggetto, ma anche a tutte le spese accessorie inerenti. Pensiamo all’acquisto di una seconda macchina: attorno a questo investimento, ci sono anche da considerare le spese di bollo, assicurazione, manutenzione, benzina. Fatta questa valutazione, è importante domandarsi: è davvero indispensabile? Quanto incideranno le spese accessorie?

Seguendo queste 6 semplici abitudini è possibile diventare ricchi, senza dover fare troppe rinunce. Eliminare il superfluo significa, infatti, non solo risparmiare, ma eliminare delle incombenze e avere più tempo a disposizione. E si sa, il tempo è denaro!

