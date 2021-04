Sempre più italiani hanno scelto la via del tatuaggio. Non solo uomini, ma, anzi tantissime ragazze e donne amano sfoggiare sulla pelle disegni, scritte e ricordi della propria vita. Mondo dei tatuaggi che ha visto crescere in maniera esponenziale anche gli specialisti di settore, con l’apertura di laboratori un po’ ovunque. E, qui, ricordiamo che la differenza può farla davvero il professionista, non solo per l’arte con cui lavora, ma anche per la sicurezza dei materiali. Quindi, seguendo il consiglio degli esperti ecco cosa fare per mantenere i tatuaggi sempre belli da sembrare nuovi. Ne abbiamo parlato con un professionista di lungo corso.

Mantenere la pelle sempre idratata

Partiamo con un concetto molto pratico: il tatuaggio, ormai parte della nostra pelle, invecchia con lei. Quindi può restringersi, dilatarsi e spegnersi, proprio come il derma. La pelle si secca e, con essa, il tatuaggio tende a opacizzarsi. Per questo, una corretta idratazione è il sistema più semplice ma funzionante per mantenerne vivi i colori. Questo perché l’inchiostro dell’incisione si nutre letteralmente della crema, mantenendo la pelle idratata. Lasciando, invece, la pelle a seccarsi, il tatuaggio la seguirà nella stessa triste fine. Ne perderà anche la qualità del disegno, opacizzandosi e perdendo la definizione dei bordi e dei particolari.

Attenzione ai nemici di tatuaggi

Seguendo il consiglio degli esperti ecco cosa fare per mantenere i tatuaggi sempre belli da sembrare nuovi, ma attenzione ai suoi nemici. Sono principalmente 3:

sole;

cloro;

lampade abbronzanti.

Purtroppo per gli amanti delle nuotate in piscina, il cloro, essendo uno sbiancante, fa lo stesso effetto anche sui nostri tatuaggi. Se abbiamo voglia di fare un salto in piscina, facciamolo, ma ricordiamo anche che non ci sono modi per impedire che il cloro aggredisca i tatuaggi. A meno di non indossare una muta coprente. Attenzione però anche a sole e lampade abbronzanti che seccano la pelle e, di conseguenza anche i nostri disegni. La pelle si secca e vanno a formarsi delle piccole lesioni che si insinuano nel tatuaggio, screpolandolo. Un esempio? Guardiamo alcuni bagnini e le tradizionali ancore tatuate sul corpo: se non curate, sbiadiscono nel tempo.

