Tra le ricette più amate dagli italiani la pizza e le focacce sono al primo posto. Infatti, sono elaborate in svariati modi, condite con ogni tipo di ingrediente, con originalità e un tocco di fantasia. Ricette di ogni tipo condivise con amici e sui social. Ma, oggi vi parleremo di un segreto per pizza e focaccia fatta in casa con un aroma irresistibile, chi lo prova non lo lascia più. Un segreto tramandato da generazioni ma spesso dimenticato. Quindi, è il caso di rispolverarlo per rendere le nostre pizze uniche e saporite.

Segreto per pizza e focaccia fatta in casa con un aroma irresistibile, chi lo prova non lo lascia più

Per dare alla pizza fatta in casa o alla focaccia un aroma davvero irresistibile il segreto consiste nel tipo di acqua da usare.

Anziché utilizzare la normale acqua, impastare la farina con un infuso all’origano o al rosmarino. La pizza acquisterà un sapore unico e diventerà squisita.

Come preparare un infuso all’origano o al rosmarino?

L’infuso consiste in una tisana calda che è utilizzata nelle ricette per sfruttare al massimo le proprietà benefiche. Per preparare l’infuso bisogna portare ad ebollizione l’acqua e aggiungere un paio di rametti di rosmarino. Nel caso si vuole preparare l’infuso all’origano, aggiungere all’acqua calda un pugno di foglioline secche di origano.

Lasciare in infusione per cinque minuti in acqua calda. Attendere che si raffreddi (è consigliato tiepido per la pizza) e poi, con un colino eliminare le foglie o i rametti dall’infuso.

Per il dosaggio dell’acqua bisogna basarsi sulla ricetta che si vuole realizzare della pizza o della focaccia.

Infondo, è sufficiente sostituire l’acqua con l’infuso preparato precedentemente.

Proseguire con la preparazione della pizza o focaccia secondo la ricetta scelta. Un altro segreto per ottenere una pizza ben lievitata è lo scioglimento del lievito con un ingrediente particolare. È possibile consultare qui il segreto per una pizza fatta in casa con una lievitazione perfetta.