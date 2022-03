Guardare l’oroscopo in questo fine settimana sarà come vivere definitivamente una primavera piena e splendente. E visto che ormai la bella stagione è entrata a pieno diritto nelle nostre vite, ci chiediamo, giustamente, come andranno i mesi a venire e se porteranno le novità sperate. Rivolgendo gli occhi alle stelle e allo zodiaco speriamo di trovare molte risposte. Ma i segni sono come sempre ballerini e influenzati dai pianeti. Vediamo chi ha più fortuna in questo fine settimana.

È il momento dei Pesci e dei segni d’acqua

I segni d’acqua saranno i favoriti in questo weekend. I Pesci si trovano sempre in prima linea perché hanno a favore molti pianeti: Sole, Mercurio e Giove, ad esempio. Questi pianeti li porteranno a godere di successi sia in amore che in ambito lavorativo e permetteranno ai Pesci di programmare il futuro con più gioia e solerzia, pronti a sguazzare in un mare di abbondanza.

Anche per lo Scorpione è un momento d’oro. Dopo un periodo veramente tormentato in tutti i campi della propria vita, questo segno zodiacale finalmente inizierà a godere del risultato dei suoi sacrifici. A partire dall’ambito lavorativo, dove si potranno prendere delle belle soddisfazioni in questa primavera. Meglio aspettare la fine di marzo, ma poi si andrà alla grande. Ecco perché questo fine settimana sarà bene dedicarlo al relax e a riprendersi le proprie energie. Inoltre, lo Scorpione vivrà intensi momenti di amore e di passione nel weekend con il passaggio di Sole in Ariete.

Per il Cancro, alcuni ambiti della vita sono in via di definizione, per questo sarà necessaria una pausa per ridare energia e vigore ai propri progetti. Ma grazie al trigono di Sole, Giove, Mercurio e Nettuno questo segno godrà di inaspettate fortune a partire dalla giornata di domenica.

Segni di acqua al top nel fine settimana, ma a dominare lo zodiaco è l’Ariete grazie a Venere favorevole

E dato che il Sole entrerà nel segno dell’Ariete, la domenica pomeriggio segnerà definitivamente l’arrivo della primavera: e il segno dell’Ariete dominerà lo zodiaco per qualche tempo.

Infatti, l’Ariete potrà vivere grandi momenti di romanticismo e ricaricare finalmente tutte le energie necessarie ad affrontare l’anno. Venere appoggia e favorisce questo segno, almeno in un momento particolare come è questo passaggio da una stagione all’altra. Poi arriverà una valanga di amore, fortuna e successo in campo lavorativo che questo segno aspetta ormai da mesi. Pronti a dominare e a guidare lo zodiaco nei mesi a venire.

Segni di acqua al top nel fine settimana, dunque, e finalmente potranno godersi un momento di pace e serenità. Occhio però, perché grandi cambiamenti di pianeti, di umore e di fortuna sono dietro l’angolo e coinvolgeranno altri segni zodiacali nei prossimi giorni.