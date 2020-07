Oggi è stata una giornata a doppia faccia per i mercati, prima rialzo e poi ritracciamento. Ma al momento non vediamo pericoli, anzi riteniamo che ci siano tutti i presupposti per ulteriori salite.

Segnaliamo che è pronto a partire al rialzo un titolo azionario sottovalutato di oltre il 100%.

Quando sottovalutazione e grafico indicano che la direzione potrebbe essere la stessa quello è uno straordinario segnale da tradare. Chi si trova in questo particolare pattern?

Ci riferiamo a Fresenius (MIL:FRE) società quotata sia a Piazza Affari che sul Dax tedesco. E’ un gruppo che fornisce assistenza sanitaria, prodotti per la dialisi in tutto il mondo.

Perchè la nostra attenzione è rivolta verso questa società?

Il consenso degli analisti stima un prezzo obiettivo a 50,47 mentre le stime riconducibili al discounted cash flow calcolano un prezzo di fair value a 110,47. Una sottovalutazione attuale davvero notevole!

E’ il momento di comprare?

Andiamo a vedere. Perchè segnaliamo che è pronto a partire al rialzo un titolo azionario sottovalutato di oltre il 100 e questo è proprio Fresenius?

La risposta è davvero semplice e se ci seguite giungerete alle nostre stesse conclusioni.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione a 45,90 +4,72 con volumi in aumento. Il movimento odierno in termini percentuali stato superiore alla media degli ultimi giorni e si è verificato in un momento ideale per far partire le quotazioni al rialzo. Osserviamo sul grafico una fase recente di lateralità dal 20 maggio di quest’anno.

L’esplosione di momentum oggi a parer nostro va valutata come inizio di una fase direzionale rialzista e pertanto ci prepariamo ad acquistare il titolo.

Strategia di Trading

Il titolo viene da una discesa di qualche anno, infatti nel 2017 ha toccato il massimo a 79,65. Comprare Fresenius a mercato con stop loss a 43,49. L’obiettivo primo è posto a 51,45 e poi 69,00. La raccomandazione del nostro Ufficio Studi è di comprare e mantenere per molto tempo.

Ci sembra davvero una buona opportunità. Come al solito poi seguiremo gli eventi e questi ci daranno o meno ragione.