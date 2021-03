Segnale ribassista in corso e sopravvalutazione faranno ancora scendere il titolo Terna. Il nostro Ufficio Studi a inizio anno si era interessato al titolo azionario indicando l’elevata probabilità di assistere ad un imminente ribasso. In quel momento i prezzi erano al livello di 6,208.

Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 2 marzo a 5,762 euro in ribasso del 2,14% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 5,72 ed il massimo a 6,328.

Cosa attendere da ora in poi?

Prima facciamo una premessa.

I mercati azionari internazionali continuano a dare segnali contrastanti e ad oggi sono ancora intatte le probabilità sia al rialzo che al ribasso di breve termine. Siamo quindi in giornate decisive, per capire se partirà in un verso o nell’altro una fase direzionale del 7/10% che potrebbe accompagnarci per un paio di mesi.

Ci sono però titoli, che hanno già da tempo preso una strada precisa. Proprio come Terna, che in base ai nostri indicatori ha ancora strada da compiere al ribasso.

I motivi sono sia grafici che fondamentali.

Analisi sommaria di bilancio

La società svolge attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica in Italia, ed in altre aree geografiche.

Il rapporto PE (15,4x) è inferiore al mercato italiano (20,7x).

Si prevede che gli utili cresceranno del 3,48% all’anno, mentre sono cresciuti del 7,8% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (17 giudizi) stimano un fair value a 6,70. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 4,70 (sopravvalutazione).

Segnale ribassista in corso e sopravvalutazione faranno ancora scendere il titolo Terna

Tendenza in corso ribassista. In area 6,45 nelle scorse settimane, sembra essersi formato un doppio massimo con obiettivo primo a 5,632. Al superamento e tenuta di questo livello, l’obiettivo successivo verrebbe individuato in area 5,40 e poi 4,80/4,50.

Al momento questa view verrà sconfessata solo da una chiusura settimanale superiore ai 5,934.

Si procederà per step.