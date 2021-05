Continuano ad alternarsi gli alti e i bassi e continui swing al rialzo e poi al ribasso. La settimana è iniziata in rosso e oggi c’è un segnale ribassista da confermare a Wall Street anche per alcuni titoli guida. Cosa succederà da ora in poi? Oggi verrà confermato l’inizio di un ribasso, oppure come da nostra proiezione, il minimo settimanale è stato già segnato e si ripartirà al rialzo?

I livelli da monitorare per la seduta odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista con tenuta in chiusura di seduta di 34.464.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista con tenuta in chiusura di seduta di 13.688.

S&P 500

Tendenza ribassista con tenuta in chiusura di seduta di 4.236,39.

Sono segnali preoccupanti e se non verranno già da oggi recuperati almeno i massimi di ieri e poi i livelli indicati nei prossimi 2/3 giorni, si potrebbe dare inizio ad un ribasso anche duraturo. Diversi indicatori si sono girati al ribasso ma ancora non tutto è perduto.

In altri contesti similari, la debolezza del Nasdaq, l’indice dei tecnologici, ha sempre dato inizio a correzioni. Vedremo cosa accadrà questa volta.

Segnale ribassista da confermare a Wall Street anche per alcuni titoli guida

Nella stessa situazione degli indici azionari, si trovano alcuni titoli guida di Wall Street. fra cui citiamo Amazon, Apple (NASDAQ:AAPL), Boeing e Netflix.

Amazon, ultimo prezzo a 3.190,49. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 3.486,65 saranno possibili ritracciamenti fino all’area 2.881/2.650 ed oltre.

Apple, ultimo prezzo a 126,85. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 133,84 saranno possibili ritracciamenti fino all’area 116/95 ed oltre.

Boeing, ultimo prezzo a 232,93. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 246 saranno possibili ritracciamenti fino all’area 200/185 ed oltre.

Netflix, ultimo prezzo a 486,69. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 518,95 saranno possibili ritracciamenti fino all’area 400/335 ed oltre.

Si procederà per step.