Stiamo monitorando con grande attenzione un segnale interessante per Leonardo che da questi livelli potrebbe iniziare a correre. Quali sono i motivi? Facciamo prima una premessa sul mercato borsistico italiano.

Piazza Affari continua a mostrare forza anche ad inizio settimana e non ci sono ragioni da far pensare ad un’imminente inversione di tendenza. Per il momento, nel mirino ci sono i massimi segnati nel febbraio dello scorso anno.

I nostri indicatori continuano a darci indicazioni di minimo poliennale formato ed il nostro BottomHunter conferma questa ipotesi. Su quali titoli puntare? Come al solito le nostre scelte cadono sul valore e sui grafici. Preferiamo comprare titoli in tendenza rialzista e con i bilanci a posto e utili previsti in crescita.

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 5 febbraio a 6,032 in rialzo dello 0,50%. Nel momento in cui scriviamo quota a 6,098 +1,09%.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 5,42 ed il massimo a 6,186. Nell’ anno 2020 invece, a 4,005 e 11,616.

Segnale interessante per Leonardo che da questi livelli potrebbe iniziare a correre

I nostri calcoli sugli ultimi bilanci portano ad un fair value in linea con il prezzo corrente. La nostra stima però è soggetta ad una revisione al rialzo con target superiore ai 10 euro per azione. Attendiamo comunque la prossima trimestrale per confermare o meno questa ipotesi. Le raccomandazioni degli altri analisti (17 giudizi) invece concordano sul prezzo obiettivo di 8,11.

La nostra strategia di investimento

Il nostro giudizio è Buy Long term in attesa di revisioni al rialzo.

La chiusura della scorsa settimana ha convalidato un interessante pattern rialzista con obiettivo primo a 7,286 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Per chi possiede il titolo lo stop loss di lungo termine va inserito a 5,39. Per chi vuole comprare il titolo, deve mantenere lo stesso livello. Nel breve termine, un rilevante supporto è posto a 5,86.

Leonardo è un titolo da comprare e mantenere.

Si procederà per step.