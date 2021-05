Il 7 aprile di quest’anno, su queste pagine il nostro Ufficio Studi aveva inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo Euro Cosmetic con il giudizio Buy Long term con stop loss a 6,71. L’operazione durante le settimane successive è andata in stop loss ma il segnale grafico di ieri incoraggia una nuova operatività. Il giudizio odierno è il seguente: segnale interessante per Euro Cosmetic che ora potrebbe salire anche del 40% in poco tempo.

Procediamo per gradi

Il titolo Euro Cosmetic (MIL:EC) ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 maggio al prezzo di 7,10 in rialzo del 3,20% rispetto alla seduta precedente

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 6,20 ed il massimo a 7,78. Cosa attendere da ora in poi e perchè il segnale di ieri ci sembra davvero interessante?

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza a Piazza Affari 30,1 milioni di euro ha sede a Trenzano e produce cosmetici per conto terzi nei settori dell’igiene orale, della cura della pelle, dei deodoranti per la persona, della pulizia del corpo.

Non “troviamo in circolazione” giudizi, raccomandazioni e studi sul titolo di altri analisti. Il nostro Ufficio Studi, dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi anni, nel precedente report aveva indicato il giudizio con target a 11,15. Oggi, dopo aver rianalizzato, utili, ricavi e comunicazioni societarie, il nostro giudizio rimane tale ma il target viene rivisto al ribasso in area 10 euro per azione in attesa di ulteriori sviluppi .

Segnale interessante per Euro Cosmetic che ora potrebbe salire anche del 40% in poco tempo

Cosa attendere da ora in poi?

La strategia operativa di breve e lungo termine

Comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo a 6,67. Supporto di breve termine a 6,87. Obiettivo primo a 7,78 da raggiungere per/entro 1 mese e poi area 10,00 da raggiungere nei prossimi 12/18 mesi.

Attenzione, il titolo scambia poco e la capitalizzazione è bassa e questo potrebbe portare ad ampia volatilità e quindi a forti perdite in conto capitale.