Si continua a monitorare con attenzione la forza rialzista dei mercati internazionali e ad oggi, continuiamo a proiettare ulteriori rialzi almeno fino alla prima decade di agosto. Ci sono molte opportunità da cogliere anche per i ritardatari, coloro che hanno guardato non alla tendenza ma al rumore di fondo, rimanendo a bordo campo.

Quali opportunità cogliere fin da subito? In data 18 gennaio 2021, al prezzo di 8 euro per azione, il nostro Ufficio Studi ha inserito Officina Stellare nella Lista delle raccomandazioni con giudizio Strong Buy Long term.

Il titolo (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’11 giugno al prezzo di 10,70, in rialzo del 3,88%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,36 ed il massimo a 10,80.

C’è un segnale interessante al rialzo per Officina Stellare che ora potrebbe ripartire dopo la recente fase laterale. Il forte rialzo di venerdì potrebbe far iniziare una nuova fase direzionale di almeno il 10/15%, se non di più, nei prossimi 1/3 mesi.

Analisi sommaria degli ultimi bilanci

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) calcolano un prezzo obiettivo a 11,20. Le nostre stime, aumentate di recente dai 17,50, vengono confermate a 20 euro per azione, ma il target potrebbe essere ulteriormente rettificato al rialzo nei prossimi mesi.

Strategia di investimento consigliata

La tendenza dei grafici è rialzista di breve, medio e lungo termine e l’esplosione di momentum di venerdì 11 giugno potrebbe da ora dare nuova linfa e vigore alla fase rialzista.

Per chi possiede il titolo in ottica di lungo termine come da nostre pregresse indicazioni, mantenere con stop loss/profit a 9,49 e target primo a 12,50 e poi 13,20, da raggiungere per/entro 1/3 mesi. Stop loss di breve termine a 10,09.

Per chi invece volesse comprare il titolo ai livelli attuali può mantenere gli stessi livelli operativi.

Come al solito si procederà per step.