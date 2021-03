Segnale di top a Wall Street per Texas Instruments? Facciamo prima una premessa.

Lo spettro dell’inflazione sembra voler fermare la corsa dei listini azionari americani ma a parer nostro l’aumento dei prezzi non è un pericolo al momento. Aumenti dei tassi di interesse infatti, non sarebbero un vero pericolo per le quotazioni e valutazioni dei titoli azionari, anzi un aumento dell’inflazione, fino a certi livelli, potrebbe portare ulteriore carburante alla crescita.

Analizzando le serie storiche, abbiamo visto i mercati salire con la salita del PIL e con l’aumento dell’inflazione. Fino ad un certo punto le quotazioni azionarie e l’inflazione sono in equilibrio e fino a quando crescono gli utili, non si dovrebbero ravvisare particolari problematiche.

Detto questo, a parer nostro non ci sono ancora le condizioni economiche e grafiche per un’inversione duratura della tendenza di Wall Street.

Torniamo al nostro argomento principale.

Segnale di top a Wall Street per Texas Instruments?

La società che capitalizza in Borsa 157 miliardi di dollari, progetta, produce e vende semiconduttori. Il titolo (NASDAQ:TXN) nel momento in cui scriviamo questo report quota a 164,06 -3,83%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 159,78 ed il massimo a 181,80.

Analisi sommaria di bilancio

Il rapporto PE (28,2x) è inferiore alla media del settore dei semiconduttori (38,1x).

Si prevede che i guadagni cresceranno del 7,58% all’anno mentre i guadagni sono cresciuti dell’11,6% all’anno negli ultimi 5 anni.

Dividend yield del 2,39%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (32 giudizi) stimano un prezzo di fair value a 183 dollari per azione. I nostri calcoli invece, dopo aver studiato ed analizzato i bilanci degli ultimi anni, ritengono che le quotazioni ai livelli attuali siano sopravvalutate. Il fair value infatti, viene stimato a 125 dollari circa.

Analisi grafica

Gli oscillatori sul titolo sono in ipercomprato e divergenza ribassista e fino a quando non verrà superato il prezzo di 177,86 in chiusura di seduta giornaliera, le quotazioni potrebbero spingersi verso area 160 e poi 147/142.

Si procederà per step.