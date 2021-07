Oggi Piazza Affari è chiamata ad una scelta operativa: si partirà al rialzo lasciando definitivamente alle spalle il supporto dei 25.000 punti che è stato più volte testato nelle ultime settimane oppure questo è il momento per far iniziare delle vendite? Oggi è decisivo.

Nel mese di novembre 2020, il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo IREN al prezzo di 2,27 euro per azione.

Questo è un momento di forte indecisione per i mercati azionari internazionali ma ciò non toglie che ci possono essere interessanti occasioni per seguire dei trend importanti di titoli sottovalutati.

Proprio ieri infatti, abbiamo ravvisato un segnale di partenza per IREN che rimane fortemente sottovalutato.

Il titolo (MIL:IRE) ha chiuso la seduta di contrattazione del 7 luglio al prezzo di 2,486 euro in rialzo del 2,34% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 1,931 ed il massimo a 2,575.

Segnale di partenza per IREN che rimane fortemente sottovalutato

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti convergono sulla stima di fair value fra area 2,77 e 3 euro per azione. I nostri calcoli invece, basati sulla normalizzazione degli ultimi 4 anni di bilancio portano ad un fair value in area 4 euro. Riconosciamo ai prezzi una sottovalutazione del 60,6% circa. Questo rende l’investimento sul titolo davvero appetibile.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo il supporto di lungo termine individuato in area 2,31 sono possibili rialzi nei prossimi 1/3 mesi in area 2,75/2,80 e poi nei successivi 15/18 mesi verso area 4 euro.

Supporto di breve termine a 2,367.

Per chi ha comprato il titolo come da nostre indicazioni precedenti può adeguare la propria strategia ai livelli indicati. Lo stesso vale anche per chi volesse comprare il titolo a mercato.

Il nostro giudizio rimane Strong Buy Long term.

Si procederà per step.