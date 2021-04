Già nel mese di dicembre 2020 al prezzo di 9,48, il nostro Ufficio Studi aveva raccomandato l’acquisto di questo titolo dai buoni fondamentali e dalle ottime prospettive. Ieri, un segnale di forza per Banca IFIS che ora punta ai 15,20 euro per azione con un possibile rialzo del 31%.

Procediamo per gradi.

Banca IFIS (MIL:IF) ha chiuso la seduta del 14 aprile in rialzo del 3,57% portandosi a 11,59 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 8,25 ed il massimo a 11,74.

Analisi sommaria di bilancio

I margini di profitto (17,5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (26,2%). Si prevede che gli utili cresceranno del 17,49% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (4 giudizi) stimano un fair value in area 11,18 e pertanto in base a queste considerazioni, il titolo attualmente sarebbe sopravvalutato. Il nostro Ufficio Studi dopo aver studiato i bilanci degli ultimi anni e aver analizzato le varie voci e le prospettive degli utili futuri, utilizzando il modello del discounted cash flow, arriva a conclusioni diametralmente opposte. In base ai nostri calcoli, stimiamo infatti un prezzo obiettivo di fair value in area 15,20.

Segnale di forza per Banca IFIS che ora punta ai 15,20 euro per azione con un possibile rialzo del 31%

Cosa attendere dopo il segnale di forza di ieri? Il movimento viene dopo diverse settimane di grafici in laterale e questo quindi sembra un segnale di “distacco” dalla precedente situazione grafica.

La strategia di investimento

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti indicazioni operative, alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 10,59. Primo supporto di breve a 10,98 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 13,6 e nei successivi 9 mesi in area 15,20.

Con Banca IFIS si combinano due elementi interessanti: i grafici in tendenza rialzista ed una forte sottovalutazione rispetto al potenziale,

il nostro giudizio pertanto rimane: HOLD/Buy Long Term per gli obiettivi indicati.

Come al solito si procederà per step,