Andrà confermato in chiusura odierna e poi nei prossimi giorni ma iniziamo ad affermare e a valutare che c’è segnale di bottom poliennale formato per Mondo Tv che ora potrebbe iniziare a volare.

Il titolo (MIL:MTV) ha chiuso la seduta dell’ 8 gennaio a quota 1,318 euro in ribasso dello 0,90% rispetto alla seduta precedente. Nel 2020 ha segnato il minimo a 1,0480 ed il massimo a 2,81.

Il titolo scende da diversi anni, da quando nel 2000 ha formato il massimo a 19,65.

Cosa attendere da ora in poi? In questo momento Mondo Tv è in rialzo del 3,03% e si porta a 1,358. Cosa attendere da ora in poi?

Analisi dei bilanci e comunicazioni societarie

Si prevede che gli utili cresceranno del 27,8% all’anno e non ravvisiamo squilibri nei vari assets e nelle voci di bilancio.

Nei nostri report precedenti abbiamo più volte evidenziato la sottovalutazione delle quotazioni rispetto al fair value calcolato. Il nostro target infatti è posto in area 4,75 circa. Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) invece, concordano sul prezzo obiettivo di 2,60.

Segnale di bottom poliennale formato per Mondo Tv che ora potrebbe iniziare a volare

Dal punto di vista grafico da oggi iniziamo ad essere molto ottimisti. Ci sono elevate probabilità che il bottom poliennale possa essere stato lasciato alle spalle.

Procediamo per gradi.

Negli ultimi anni, il titolo ha continuato a scendere ma da alcune settimane, i nostri indicatori segnalavano una imminente divergenza rialzista.

La nostra strategia operativa è quindi la seguente:

comprare il titolo a mercato con stop loss di breve lungo termine a 1,263 e primo target a 1,50. Il superamento di 1,50 farebbe decollare le quotazioni di almeno il 50% in 1/3 mesi.

Riteniamo che entrare su questo titolo, oggi sia una straordinaria opportunità. Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta su queste pagine indicheremo obiettivi e punti di inversione.