La chiusura negativa di Wall Street non lascia presagire niente di buono per la seduta di oggi. Ieri è stata una giornata pesante per i mercati azionari europei e per quelli americani. E oggi sarà una seduta ad alta tensione per Piazza Affari che rischia di sprofondare. Vediamo perché, con l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Seduta ad alta tensione per Piazza Affari che rischia di sprofondare

Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in calo dell’1,8% contro un calo dell’1% dell’indice tedesco Dax. L’indice di Londra, l’Ftse 100 ha terminato con un lieve calo dello 0,1%. Dinamiche diverse che nascondono realtà economiche diverse. Londra è in trattativa con l’UE per un accordo commerciale dopo la Brexit. E la Borsa risente favorevolmente dell’andamento delle trattative.

Mentre la differenza tra Dax e Ftse Mib è dovuta alla presenza massiccia delle banche nel nostro listino. Ieri, ancora una volta hanno zavorrato la Borsa milanese. A questo aspetto dobbiamo aggiungere che lo spread tra BTP e Bund è tornato sopra 150 punti base. Non è un segnale incoraggiante.

Questo è lo scenario in cui oggi, e nelle prossime sedute, la Borsa di Milano si muoverà. E non è esattamente idilliaco. La Borsa di Milano rischia di sprofondare a 18mila punti.

Cosa può accadere oggi in Piazza Affari

Ieri l’indice all’ora di pranzo era in caduta libera, in calo del 2% e sembrava poter affondare da un momento all’altro. Poi l’apertura di Wall Street, in ribasso ma con i prezzi in recupero, ha permesso un piccolo rimbalzo dell’Ftse Mib che ha chiuso a 19.380 punti.

Ieri l’indice delle blue chip ha toccato il minimo a 19.200 punti e questo è il livello da monitorare oggi. Se i prezzi dovessero aprire sopra, sarebbe già un bel risultato. Il timore è che con Wall Street in ribasso di quasi il 3% (il Nasdaq del 4%), i prezzi possano aprire in gap. C’è la possibilità di una discesa fino in area 18.900/19.000 punti.

C’è sempre la possibilità che la Borsa di Milano ci stupisca e scatti verso l’alto. Superata la soglia dei 19.400 punti, potrebbe spingersi fino a 19.500/19.600 punti.

Approfondimento

