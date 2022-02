Se li amate abituatevi al disordine. Non servirà comprare scarpiere o contenitori. Troverete camicie appese alle maniglie delle porte e mele in bella mostra in camera da letto. Per i Pesci il disordine è creazione, è la base di un nuovo ordine più armonico in cui esprimere la propria genialità. Nell’innaturale disordine guazzano felici e disinvolti. L’ordine li annoia e cercano l’errore e la disarmonia che li stimolano alla ricerca di nuove soluzioni.

Nuotare nelle emozioni

E sono innamorati dell’amore, che non per nulla è disordine e sovvertimento. L’amore e la passione destabilizzano e disorientano oltre ad emozionare, creano nuovi mondi intimi e fanno esplodere le infinite sfumature della nostra personalità. Non c’è nulla di più misterioso ed affascinante dell’amore. I Pesci sono innamorati della possibilità di vivere questa esperienza all’infinito per sentirsi vivi e nuotare felici. E non dobbiamo meravigliarci. Anche Alessandro Barbero, lo storico che amiamo tanto, di fronte alle telecamere ha raccontato quella che per lui è la più grande storia d’amore di tutti i tempi, con le lacrime agli occhi e la voce rotta dalla commozione.

Seduce Cancro e Scorpione questo segno zodiacale che vivrà intense passioni e troverà l’amore puro con Venere e Giove in congiunzione

Già a primavera sono possibili grandi cambiamenti grazie a Giove e Venere in transito nel segno. Saranno necessari impegno e determinazione perché le stelle non possono fare tutto da sole e richiedono collaborazione. I Pesci si butteranno a capofitto nella vita professionale e sentimentale e abbandoneranno le mezze misure. Senza esitazione supereranno i dettagli insignificanti e punteranno direttamente al cuore delle situazioni. E raggiungeranno i loro obiettivi. Vivere con i Pesci può essere un’esperienza straordinaria ma non facile. È come scendere nelle profondità degli abissi in cui tutto è avvolto dal mistero che ci affascina e travolge.

I Pesci non perdoneranno i tradimenti. E non c’è da stupirsi perché la loro sensibilità li fa soffrire profondamente e non sapranno ricucire le ferite. Eppure sanno essere indulgenti con se stessi e nuoteranno verso nuovi lidi se un amore li delude o li annoia. Chi li conosce deve fare attenzione perciò ai colpi di coda. Ma gli altri segni ne sono affascinati. Il Cancro avverte la mutevolezza del liquido e rimane irrimediabilmente sedotto. Anche lo Scorpione ne subisce il fascino, ma lo teme perché sa che non può aspettarsi una relazione stabile. I Pesci nuotano nel mare profondo e rimangono enigmatici anche per chi li ama da sempre. Seduce Cancro e Scorpione questo segno zodiacale, ma non solo. Nessuno sfugge al magnetismo del bel tenebroso e ai suoi richiami ambigui e irresistibili.

