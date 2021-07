La macchina è per molti un qualcosa di prezioso e da trattare come tale, pulendola e tenendola sempre al meglio. In particolare, i sedili in pelle sono quel particolare dettaglio che dona eleganza e classe alla nostra automobile.

Però, richiedono una cura ed un’attenzione in più rispetto ai tessuti standard e continuando a leggere vedremo come prendercene cura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sedili in pelle come nuovi con questi semplici trucchetti per la pulizia

I sedili in pelle sono molto amati tra gli automobilisti, ma si rovinano facilmente se non si presta attenzione ad alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, per proteggere i sedili serve una pulizia periodica con latte detergente specifico, che delicatamente nutre, lucida e pulisce la pelle dei sedili.

Inoltre, è fondamentale fare attenzione ad eventuali graffi perché se ce ne fossero non si potranno pulire i sedili. Infatti, è fondamentale riparare i graffi prima di procedere con la pulizia per non far penetrare il prodotto nel sedile. Quindi, una volta confermato che i sedili sono intatti, si può procedere con la pulizia.

Come pulire i sedili in pelle

Per avere sempre sedili in pelle come nuovi basterà seguire questi semplici trucchetti per la pulizia, lavando periodicamente i sedili con calma e pazienza. Si comincia passando l’aspirapolvere per rimuovere ogni briciola e traccia di sporcizia. Poi, inumidire un panno in microfibra con dell’acqua demineralizzata e strofinare con delicatezza su tutta la superficie dei sedili. L’acqua demineralizzata è perfetta per prevenire la formazione di aloni e per un risultato perfetto. Nel caso di macchie più difficili da rimuovere si può procedere utilizzando del detergente specifico per cuoio e strofinandolo sulla pelle del sedile con una spazzola delicata. Dopodiché, proseguire la pulizia con il latte detergente.

Concludendo, in genere è preferibile lavare i sedili o quando fa caldo, ma restando all’ombra, o con il riscaldamento acceso. Infatti, con il calore i prodotti si assorbono meglio.