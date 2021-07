Le famiglie hanno programmato le vacanze verso mete estive lontane utilizzando l’aereo ma hanno trovato anche una brutta sorpresa. Infatti sedersi vicino ai propri figli è veramente un salasso che pochi si sarebbero aspettati di dover caricarsi viaggiando in aereo.

Il posto gratuito per i propri figli piccoli fino ad una determinata età, proprio gratuito non lo è. Basta fare semplici calcoli e ci rendiamo conto che sedersi vicino al minore in realtà costa di più. Dunque mamma e papà per volare con i propri figli devono sborsare più soldi nonostante da più parti vengano reclamizzate addirittura tariffe gratuite.

La protesta delle famiglie

Per questo motivo, le famiglie sono sul piede di guerra e hanno sollecitato l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) di avviare un’approfondita indagine. Dunque le pratiche messe in atto da alcune compagnie aeree low cost sono sotto la lente di ingrandimento.

Cosa succede all’atto della prenotazione

Purtroppo il sospetto c’è: sedersi vicino al minore costa e addirittura man mano che ci si posiziona nelle file anteriori dell’aereo aumenta il prezzo. Dunque le famiglie devono pagare soldi extra per sedersi vicini ai propri figli minorenni oppure per stare vicino ai disabili.

Un disservizio generato soprattutto al momento dell’assegnazione dei posti all’atto della prenotazione. Infatti i genitori per ottenere i posti tutti vicini sono obbligati a pagare di più poiché il sistema assegna i posti in modo sparso sull’aereo.

Cosa prevede la normativa

L’ENAC ha notato che i vettori non hanno nessun obbligo per far sedere i figli minori vicino ai propri genitori. Infatti l’European civil aviation conference (ECAC), organismo continentale che si occupa delle norme per volare nel Documento 30 non impone nessun obbligo.

Tra i vari suggerimenti si raccomanda ai vettori di fare il possibile per poter far sedere i minori e i passeggeri con mobilità ridotta accanto ai familiari. La stessa raccomandazione è prevista anche nel regolamento europeo sulla sicurezza perciò la pratica è completamente lecita. Dunque puntare l’indice contro le compagnie aree è azzardato.

Dunque le famiglie interessate a viaggiare con l’aereo devono sapere che non possono pretendere di sedersi affianco ai propri figli. L’unica soluzione per farlo è mettere mano alla tasca scegliendo direttamente il sedile in aereo vicino al proprio.