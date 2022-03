Dopo i 30 anni si dice che cambi tutto e prima di raggiungere la fatidica età non sembra possibile. Tutti dicono che dopo i 30 si risente subito del cambiamento d’età e il fisico non è più quello di una volta. Non si regge più l’alcol, si ingrassa subito e la pelle inizia a pendere e tutto diventa più flaccido.

Probabilmente uno dei motivi per cui notiamo questi cambiamenti è il passaggio ad una vita più sedentaria. Più tempo stiamo seduti alla scrivania e più ci impoltroniamo, e quindi più è facile perdere tonicità.

Ma anche solo fare le scale e camminare può aiutarci a mantenerci in forma. L’attività fisica intesa come movimento è fondamentale ad ogni età. Integrando qualche esercizio veloce da fare a casa o durante una passeggiata all’aperto stimoleremo i muscoli.

Sedere sodo e pancia piatta dopo i 40 anni con questi esercizi facili che si fanno in 10 minuti

Il primo esercizio è davvero semplicissimo e si può fare praticamente ovunque. Basterà avere a disposizione un peso o una bottiglia di acqua da 2 litri. La teniamo tra le mani e alziamo le braccia sulla testa, schiena ben dritta. Gambe divaricate e ben distanziate, andremo a fare degli squat ma talloni ben fissi a terra. Punta dei piedi rivolta verso l’esterno, ci pieghiamo e risaliamo, ripetiamo per 10 movimenti.

Ponte con peso

Sempre usando la bottiglia d’acqua come peso ci stendiamo a terra in posizione supina. Ginocchia piegate e gambe divaricate, con le punte dei piedi leggermente esterne. Bottiglia sulla pancia, teniamola con le due mani ferma. Ora alziamo il bacino senza staccare le spalle da terra, spingiamo in avanti e poi ritorniamo. Ripetiamo per 15 volte, respirando e andando più lentamente possibile.

Non dimentichiamo di tonificare anche le gambe

Si tratta di un esercizio base che possono fare davvero tutti senza troppe difficoltà. Partendo da una posizione eretta con gambe un po’ divaricate, facciamo un passo in avanti. Spostiamo tutto il peso sulla gamba e teniamo la posizione per 5 secondi, ritorniamo a quella di partenza. Facciamo lo stesso con l’altra gamba e poi facendo i passi lateralmente. Per finire con le braccia stese in avanti, pieghiamo le ginocchia e teniamo la posizione per 5 secondi.

Ultimo esercizio

Flessioni ma più semplici perché fatte con le ginocchia a terra. Braccia allargate e polsi ben saldi ma ruotati verso l’esterno. Scendiamo il più possibile in basso senza toccare il pavimento con il busto. Risaliamo e stendiamo bene le braccia e i gomiti, ripetiamo il più lentamente possibile. Cominciamo con 5 e aumentiamo gradualmente.

Insomma, sedere sodo e pancia piatta dopo i 40 ma anche dopo i 50 anni è possibile. Si pensa sempre sia necessario sudare tanto in palestra, ma non è affatto detto. Con una buona alimentazione e abbastanza movimento si può dire ciao alla pelle cadente. Ma non pensiamo che sia facile o istantaneo, bisogna avere costanza e vedremo i risultati.

