L’artemisia, è una pianta medicinale cinese, che presenta innumerevoli proprietà benefiche e curative. Essa compare nell’ottavo capitolo di “Harry Potter e la pietra filosofale”, dove è usata come erba magica protettiva per i viaggiatori.

La storia di questa erba è davvero originale ed entusiasmante. Infatti essa è considerata, nel mondo cinese, come una pianta quasi miracolosa, capace, sembra, di contrastare diverse patologie, anche molto serie. La sua fama risale al 1972, quando isolando il suo principio attivo, l’artemisinina, venne usata per curare la malaria. Ma, vediamo più nel dettaglio, quali sarebbero le sue proprietà benefiche e curative.

Quindi, sedativo per la tosse, contro i dolori mestruali e con possibili effetti anticancro, ecco svelata la benefica erba cinese di Harry Potter.

Le prime due proprietà derivano dalla presenza, nei fiori dell’erba, di oli essenziali con effetti antisettici e fluidificanti. Per questa ragione, l’artemisia sarebbe un ottimo sedativo per la tosse, offrendo anche un certo sollievo in caso di febbre alta.

Altra proprietà benefica dell’artemisia potrebbe derivare direttamente dalla presenza in essa di flavonoidi. Grazie ai medesimi, l’erba regolerebbe il ciclo e contrasterebbe i dolori mestruali. Inoltre, potrebbe essere utilizzata anche per favorire la digestione e aiuterebbe ad alleviare coliche e dolori addominali.

Infine, veniamo ad una delle proprietà più discusse, che sarebbe quella anticancro. In particolare, uno studio condotto da ricercatori cinesi, potrebbe aver rilevato che il principio attivo della pianta potrebbe agire contro le cellule tumorali. Tuttavia, si tratterebbero di studi preliminari in vitro, quindi sarebbe ancora presto per confermarne il medesimo risultato anche sull’uomo. Comunque sia, questo, come gli altri studi condotti, potrebbe aprire una speranza nella lotta contro questa terribile malattia.

Come utilizzare l’erba benefica di Herry Potter

Veniamo, adesso alcuni consigli su come utilizzarla. In caso di tosse, facciamo bollire le foglie di artemisia e poi le filtriamo, realizzando un benefico infuso espettorante. Essa, tuttavia, in erboristeria si può trovare anche sotto forma di tintura madre, utilizzata, generalmente, contro i dolori mestruali. Poi, c’è anche sotto forma di olio, solitamente utilizzato per uso esterno. Ad esempio, esso è utile per fare i massaggi dopo un’intensa attività fisica.

Ci sarebbero, tuttavia, delle controindicazioni all’uso di questa formidabile erba, in quanto potrebbe essere sconsigliata in gravidanza e durante l’allattamento. Ciò in quanto essa, potrebbe alterare il sapore del latte, rendendolo amaro.

