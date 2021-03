Per molti la data di nascita è un mero numero da scrivere sui documenti. Per altri, invece, è un giorno importante che delinea il carattere e il futuro di una persona. Queste due posizioni sono, ovviamente, opposte e parallele. E non c’è quasi mai modo di farle combaciare. Allo stesso tempo, però, anche la scienza ha voluto approfondire questo campo. E ha affermato che il giorno della nostra nascita potrebbe influire sulle nostre capacità intellettuali. Infatti, secondo uno studio scientifico, il nostro mese di nascita può dire quanto siamo intelligenti.

Lo studio condotto dall’Università di Harvard

Come riporta l’Independent Journal, lo studio in questione è stato condotto dalla prestigiosa Università di Harvard, in collaborazione con quella del Queensland. I risultati ottenuti sono stati davvero interessanti. Il test è stato fatto su ben 21.000 bambini di diversa età, di cui sono state verificate le capacità cognitive e intellettuali e, soprattutto, il mese di nascita. Dai risultati, i ricercatori hanno visto che i bambini nati in inverno hanno più possibilità di raggiungere i loro obiettivi. Nei test di intelligenza, infatti, sembra che i bimbi nati con il freddo fossero più preparati e pronti. E anche fisicamente si mostravano più forti e robusti.

Il motivo secondo cui i nati in inverno sono più intelligenti

Secondo i ricercatori, la fortuna che capita a coloro che sono nati in inverno è dovuta soprattutto alla dieta che le mamme seguono nei primi mesi di vita. Un altro fattore importante, poi, è la presenza di influenze stagionali durante la gravidanza. Infatti, una mamma che partorisce in primavera o in estate, ha vissuto gli ultimi mesi della gravidanza in inverno, periodo noto per la bassa presenza di vitamina nella dieta. E, quando l’allattamento è terminato, sarà nuovamente estate e il bambino correrebbe un rischio maggiore di contrarre infezioni al sistema digestivo. La ricerca ha ovviamente sollevato non poche obiezioni, con esempi di grandi intellettuali nati nei mesi primaverili o estivi.

