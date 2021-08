Si sta per chiudere forse una delle stagioni più calde che abbiamo vissuto. In questi mesi abbiamo assistito a scenari che forse un tempo pensavamo impossibili. Il caldo sta colpendo proprio tutti: animali, città, ambiente e secondo uno studio il troppo caldo aumenta ostilità e aggressività nell’essere umano. Sembra che nessuno rimanga fuori dalla lista.

Le alte temperature e la Terra

Il 29 luglio del 2021 è stato il famoso Earth Overshoot Day, ovvero il giorno il cui l’essere umano ha usato ed esaurito ufficialmente le risorse rinnovabili che il pianeta Terra ogni anno offre. Dunque il Pianeta, dopo quella data, ha cominciato a utilizzare terreni, acqua, risorse minerarie dell’anno prossimo. E secondo alcuni dati se si procede su questa strada entro il 2050 l’umanità consumerà ben il doppio di quanto la Terra produce.

Una conseguenza dello sfruttamento del nostro Pianeta sono i fenomeni atmosferici estremi, come alluvioni, incendi, siccità, temperature elevate e scioglimento dei ghiacciai.

Per la cronaca, il giorno prima dell’Overshoot Day in Groenlandia si è sciolta una quantità di ghiaccio che sarebbe in grado di ricoprire l’intera Italia.

Il Madagascar rischia di subire la prima carestia dovuta all’aumento delle temperature. Abbiamo assistito alle alluvioni in Belgio e Germania e sembra che il 2021 sia l’anno peggiore per la stagione incendi. Gli incendi sono un grande pericolo per tutti i boschi, la fauna che ci vive e anche per le città che si trovano vicine, nel caso in cui non si riuscisse a domare il fuoco. Ovviamente facciamo riferimento agli incendi causati dalla natura, non quelli dolosi. Infine, non dimentichiamo che a Siracusa il giorno 11 agosto il termometro è riuscito a toccare i 48.8 gradi. Un nuovo record europeo, quelli però purtroppo di cui non bisogna andare fieri.

Secondo uno studio il troppo caldo aumenta ostilità e aggressività nell’essere umano

Oltre al fatto che stiamo vivendo su un Pianeta che stiamo spremendo e che, sotto tanti aspetti, stiamo rovinando, secondo uno studio sembra proprio che il caldo eccessivo renda le persone meno amichevoli e più aggressive. Ad esempio uno studente che deve fare un esame in una giornata troppo calda subirà un calo della performance.

Stessa cosa vale per gli spazi di lavoro dove non è presente l’aria condizionata. Questi luoghi non saranno percepiti in modo positivo, ma saranno anzi un ostacolo al rendimento dei dipendenti. In ambienti infatti “ostili” nessuno sarà invogliato a lavorare bene e dare il massimo. Ma tutto il contrario.

