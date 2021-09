Si dice che la cellulite sia democratica. E in effetti, è un inestetismo che accomuna la maggior parte delle donne. Magre o un po’ in sovrappeso, ben l’80% della popolazione femminile si trova a dover fare i conti con questo disturbo.

Cos’è la cellulite

La cellulite è l’infiammazione delle cellule che compongono il tessuto connettivo sito negli strati più profondi dell’epidermide. Si manifesta attraverso un aumento del tessuto adiposo, conferendogli quel caratteristico effetto denominato “a buccia d’arancia”. La causa fondamentale è da ricondursi alla ritenzione idrica. Le zone in genere più colpite sono le cosce, i glutei e i fianchi.

Esistono 3 tipologie di cellulite a seconda del grado di gravità:

compatta, la forma di cellulite più leggera che colpisce in genere le donne toniche;

flaccida, tipica di chi ha poco tono muscolare;

edematosa, si tratta della forma più grave che si manifesta con gonfiori piuttosto evidenti, spesso associati a problemi circolatori.

Rispetto agli uomini, le donne soffrono di più di cellulite poiché gli estrogeni sono causa principale del ristagno di liquidi.

Oltre alla ritenzione, vi sono poi altri fattori che concorrono alla formazione della cellulite come la sedentarietà, le abitudini alimentari poco sane e l’assunzione di ormoni.

Il miracolo non esiste

Le principali case cosmetiche propongono creme, sieri, fanghi e gel contro la cellulite. Saremo chiari fin da subito: nessuna crema, da sola, può compiere il miracolo. Di certo, però, la costante applicazione giornaliera, unitamente ad un corretto stile di vita fatto di sana alimentazione e regolare pratica sportiva, può portare ad un’evidente riduzione di questi inestetismi tanto odiati.

Secondo un’indagine le creme anticellulite migliori per contrastare la buccia d’arancia sarebbero queste

Altroconsumo, la nota associazione italiana nata per tutelare e difendere i consumatori, ha effettuato un test su 18 creme anticellulite. Con un punteggio di 49/100 (qualità media), Crio-Gel di Collistar si è aggiudicata il primo posto sul podio. Secondo posto per Advanced Body Creator di Shiseido, con 46/100. Medaglia di bronzo invece a Body Fit di Clarins (44/100).

Ecco dunque svelato il podio, infatti, secondo un’indagine le creme anticellulite migliori per contrastare la buccia d’arancia sarebbero queste.

Com’è stato svolto il test

Per 4 settimane, 30 donne hanno applicato 2 volte al giorno un prodotto anticellulite, senza conoscerne il nome. Durante il periodo del test, le volontarie non hanno in alcun modo cambiato il loro normale stile di vita bensì hanno mantenuto le loro solite abitudini.

Sia prima che al termine dell’esperimento, le volontarie sono state oggetto di valutazione. Nello specifico, sono stati presi in considerazione parametri quali la circonferenza della coscia, il grado di infiammazione del derma mediante la valutazione visiva di un dermatologo e la valutazione della zona da trattare tramite termografia infrarossa.

Una volta concluso lo studio, le volontarie hanno altresì risposto ad alcune domande circa le caratteristiche del prodotto (es. consistenza e profumazione).

Approfondimento

Pochi le comprano ma sono queste le merendine migliori per i nostri figli secondo un’indagine