Se, recentemente, abbiamo parlato di quali smartphone acquistare in base al rapporto qualità prezzo e quali evitare, oggi ci occupiamo del computer. Ingegnoso come il cellulare, il pc è uno strumento, ormai, indispensabile. Al lavoro, soprattutto.

Il computer serve per un’infinita di cose, e non vi è persona che non ne possegga almeno uno, fisso o mobile che sia. Se il pc è essenziale in ambito professionale, esso può essere utile anche come svago. Anche se i teenagers, ormai, preferiscono giocare alla Playstation o alla Nintendo XBOX o ancora alla Nintendo Switch, non dimentichiamo che i primi giochi per computer hanno avuto un successo enorme.

Sicuramente tutti aspiriamo ad avere un buon computer, che abbia tutte le caratteristiche possibili: velocità, ottima prestazione, ottima memoria, batteria durevole e così via. Soprattutto se ci serve per lavorare. Ma anche per i ragazzi, ormai, il computer è diventato indispensabile. Basti pensare alle lezioni in DAD.

Motivo per cui la scelta del pc deve essere ponderata con attenzione. A tal proposito, vediamo quali non soddisfarebbero appieno il rapporto qualità prezzo, secondo un’indagine.

Il rapporto qualità prezzo

Secondo Altroconsumo, nel soddisfare il rapporto qualità prezzo, ci sarebbero diversi parametri. Magari, vi sono computer dal prezzo esorbitante ma che, effettivamente, non valgono quel costo. Tra i pc risultati come ottimi, invece, vi è l’Apple MacBook Pro M1, al costo medio di 1.419,77 euro.

Nonostante il prezzo elevato, questo pc è un gioiellino, a livello prestazionale. Quali sono, invece, quelli da cui dovremmo diffidare, in base al rapporto qualità prezzo?

Secondo un’indagine, ecco i pregi e i difetti di alcuni computer tenendo conto del rapporto qualità prezzo

Dai risultati dei test che, come anticipato, coinvolgono diversi parametri, si nota che una lista di pc non soddisfarebbero appieno il rapporto.

Per esempio, il Notebook Huawei Matebook D15 del 2020, il cui costo medio è di 587 euro. Questo pc non ha ricevuto molte stelle. Si tratta di un prodotto di qualità media. I suoi pregi, comunque, sono la qualità del suono, dello schermo e l’autonomia. Diciamo che, a parità di prezzo, magari potremmo preferire altri pc, anche della stessa marca.

Altro computer che non ha dato i risultati sperati è il Notebook ACER Spin 3 SP314-21N, il cui costo medio è di 669 euro. Questo computer, infatti, ha ottenuto meno stelle rispetto al primo pc analizzato. Tuttavia, il suo pregio è la versatilità.

Ultimo è il Notebook Lenovo Yoga Duet 7 13IML-267, il cui costo medio è di 1.499 euro. Il prezzo è eccessivo in base ai risultati del test. Ha pregi come la versatilità, la qualità del suono e dello schermo ma pecca in altri parametri, considerando il prezzo.

Dunque, secondo un’indagine, ecco le caratteristiche positive e negative di alcuni pc.