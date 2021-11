È il sogno di tantissime donne e il desiderio di altrettanti uomini, specialmente quando si arriva ad una certa età.

Non ci riferiamo al matrimonio come molti potrebbero pensare, ma alla nascita di un figlio.

Evento unico nella vita di ogni persona, l’arrivo di una nuova vita è anche e soprattutto segno di amore e unione. Rappresenta, infatti, il coronamento di un rapporto tra due persone legate da un forte affetto reciproco. L’idea della famiglia dona gioia e serenità ed ecco perché quasi tutti sperano di creare un giorno il proprio nucleo familiare.

Questo forte desiderio di genitorialità spinge molte coppie ad affidarsi ad alcuni stratagemmi per riuscire a concepire e realizzare il loro sogno. Non ci riferiamo soltanto alla medicina, ma anche ad alcune credenze che si tramandano di generazione in generazione. Oggi Noi della Redazione vogliamo illustrarne una abbastanza curiosa che probabilmente non tutti conoscono.

Secondo un’antica credenza sarebbe questo il momento migliore per concepire e fare figli

Stiamo parlando delle fasi lunari, che influenzerebbero proprio la fertilità femminile e la possibilità di concepimento.

Questa diffusa credenza popolare associa la donna alla luna, precisamente durante l’orbita attorno alla terra. Nello specifico, si dice che la fase di luna crescente corrisponda al momento di massima fertilità delle donne ed è quindi il momento più propizio. Diversamente, la fase calante segna un momento di bassa probabilità di concepimento ed è quindi da evitare se si sta tentando di restare incinte.

La spiegazione di tutto questo riguarda l’energia della luna e, in parallelo, della donna. Mentre cresce la prima, cresce anche la forza femminile. Viceversa, mentre la luna cala, anche la forza procreatrice finisce con l’affievolirsi. Ma sarà mai vero tutto questo?

Tra dicerie e verità

Secondo un’antica credenza sarebbe questo il momento migliore per concepire e fare figli, ma attenzione a non prendere tutto per oro colato. Esattamente come abbiamo già detto a proposito dei segni zodiacali più bugiardi secondo l’oroscopo, anche in questo caso bisogna andare cauti. Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha specificato in un suo articolo a proposito del sesso dei nascituri di non fidarsi di teorie non verificate. Soltanto la scienza può aiutarci a risolvere eventuali problemi di concepimento, mentre tutto il resto resta una pura diceria. Ciò non toglie che fa sempre piacere e magari addirittura sorridere venire a conoscenza di alcune curiosità dei tempi più antichi. Ci ricorda i progressi fatti dal progresso e, al contempo, ci insegna qualcosa sul modo di pensare dei nostri avi.