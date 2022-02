I confini riaprono e quindi si torna a viaggiare. Se molti hanno ancora paura a prendere voli perché potrebbero essere cancellati, c’è invece chi prende il volo per mete lontane. Quest’estate però si spera in una situazione nettamente migliore, un po’ come la scorsa estate. E quindi se si vuole risparmiare è tempo di prenotazioni.

Ma dove andare? C’è chi ama la montagna e c’è chi ama il mare. Se puntiamo a mete lontane, ricordiamoci sempre che la nostra estate non è per forza la loro. Infatti, molte volte in alcuni posti esotici conviene andare quando qui è inverno oppure autunno. Altrimenti possiamo restare in Italia, che sicuramente male non fa all’economia del Paese. Se amiamo il mare, il Mondo è pieno di meravigliose spiagge. La scelta è infatti sempre complessa.

Per fortuna gli esperti ci vengono in soccorso stilando delle meravigliose liste, che aiutano i viaggiatori a scegliere le mete dove andare. Tra i più rinomati c’è Trip Advisor, che non ci aiuta solo a leggere le recensione dei ristoranti, ma anche di hotel e località. E infatti a stilare la lista delle top spiagge è proprio Trip Advisor.

Secondo quest’indagine ecco le migliori spiagge al Mondo del 2022 in cui andare e tra queste c’è anche l’Italia

Ecco la lista delle 10 spiagge migliori al Mondo secondo Trip Advisor partendo dalle ultime posizioni. Al decimo posto troviamo la Sicilia con la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, piccola isola siciliana. Per il nono posto voliamo in Brasile alla Praia da Pipa nella Baìa Dos Golfinhos. All’ottavo posto abbiamo, invece, Trunk Bay Beach nel Parco Nazionale delle Isole Vergini.

Siamo sempre in Brasile per il settimo posto e andiamo alla Baia Do Sancho in Fernando de Noronha. Al sesto posto voliamo, invece, alle Havelock Island in India nella spiaggia di Radhanagar. Al quinto posto abbiamo la spiaggia di Palm-Eagle ad Aruba. Per il quarto posto torniamo in Brasile a Morro de Sao Paulo nella spiaggia di Quarta Praia.

E ora arriviamo invece sul podio con i primi tre in classifica. Al terzo posto abbiamo Exmouth in Australia con la baia di Torquoise. Per il secondo posto andiamo invece nella calda Cuba a Varadero nella spiaggia di Varadero. E infine al primo posto voliamo alle isole Turks e Caicos, territori d’oltremare britannici. La spiaggia migliore al Mondo è la spiaggia di Grace Bay a Providenciales. Dunque, secondo quest’indagine ecco le migliori spiagge in cui recarsi per l’estate del 2022.

