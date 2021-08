Si dice spesso che stare soli aiuti nella riflessione. Che spesso nel caos del mondo moderno in cui tutto va in fretta è bene ritagliarsi i propri spazi per assorbire meglio ciò che ci accade intorno, per recuperare un po’ se stessi.

Attenzione però a non essere eccessivamente solitari in particolare per i maschi di età media. Il motivo è che secondo una ricerca la solitudine può aumentare il rischio di ammalarsi di cancro.

Stiamo parlando di uno studio finlandese pubblicato sulla rivista Psychiatry Research focalizzata sugli uomini di mezza età. Anche se ci sono pareri contrastanti in merito ai risultati vediamo nelle prossime righe in cosa consiste questo studio.

Secondo questa ricerca la solitudine può aumentare il rischio di ammalarsi di cancro

L’indagine, risalente agli anni ’80 dello scorso secolo, ha esaminato 2.570 uomini di età compresa fra i 42 e i 61 anni residenti nella Finlandia Orientale. Si è monitorato il loro stato di salute e loro mortalità attraverso dati compilati in registri.

Secondo la psichiatra Siiri-Lisi Kraav, promotrice della ricerca, la solitudine può essere ritenuta un fattore di rischio per il la salute al pari del sovrappeso e del fumo.

Infatti dalla ricerca sono emersi dati interessanti. Circa 649 uomini (pari al 25% dei partecipanti) hanno sviluppato forme di tumore e di questi, circa 283 sono morti a casa di ciò.

Sembra che la solitudine aumenti del 10% il rischio di avere il cancro, considerando anche altri fattori, come l’età, lo stile di vita, le condizioni socio economiche, la qualità del sonno, disturbi cardiaci e il peso.

La ricerca inoltre ha rilevato, come il rischio di maggiore mortalità si verificava nei pazienti che erano divorziati, scapoli o vedovi.

I risultati finale, quindi, sostengono che la solitudine può essere un fattore di rischio per la formazione di tumori, anche se sono necessari ulteriori studi.

Il limite dello studio

Lo studio indica che il sentimento di solitudine può determinare l’insorgenza di forme di cancro (tranne alla prostata e al colon retto) ma con dei limiti. Fra tutti il fatto che il sentimento della solitudine e della depressione sia stato misurato, seppur con una scala appropriata, solo in un tempo limitato.

Questo però può variare nel corso degli anni e l’incidenza della sua variazione non è contemplata sia come cambia sia quanto cambia e il rischio è quello di creare delle generalizzazioni.

Si sa che l’uomo è un animale sociale e come tale necessita di vivere in relazione con altri. Ciò è sempre consigliato per la propria crescita personale ma questi studi aprono a delle analisi innovative ed interessanti. Soprattutto nell’ambito medico e sociale che nel futuro potrebbero essere rivoluzionarie.